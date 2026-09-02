UŽAS U EGIPTU
VIDEO / Teška autobusna nesreća u turističkom središtu: Poginula najmanje 21 osoba
Najmanje 21 osoba je poginula u autobusnoj nesreći na cesti između egipatskih gradova Dahab i Nuweibaa u južnom dijelu Sinajskog poluotoka u srijedu, objavilo je ministarstvo zdravstva.
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Nesreća se dogodila na cesti između gradova Dahab i Nuweiba na Crvenom moru, u pokrajini Južni Sinaj, piše BBC.
Na mjesto nesreće upućeno je čak 20 vozila hitne pomoći koja su pružala prvu pomoć i prevozila ozlijeđene, navelo je Ministarstvo zdravstva. Uzrok nesreće zasad nije poznat.
🚨 BREAKING: 🇪🇬 At least 16 people have been killed and 28 injured in a bus crash on the Dahab–Nuweibaa road in Egypt’s South Sinai, the Health Ministry says.— The Raw Wire 🚨 (@TheRawWire) September 2, 2026
The cause has not yet been disclosed. This is a developing story.
Follow @TheRawWire for verified updates. #Egypt pic.twitter.com/TVU6wDa8ca
Područje u kojem se dogodila nesreća popularno je turističko odredište koje privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.
Teške prometne nesreće u Egiptu nisu rijetkost. Prema podacima koje su objavile egipatske vlasti, tijekom 2025. godine u prometnim nesrećama poginulo je gotovo 6000 ljudi.
Za takve nesreće često se odgovornima smatraju neoprezna vožnja i loše održavanje prometnica. Prošlog mjeseca u sudaru dvaju kamiona u sjeveroistočnoj pokrajini Ismailia poginulo je 18 ljudi, dok ih je 30 ozlijeđeno.
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