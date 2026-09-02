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UŽAS U EGIPTU

VIDEO / Teška autobusna nesreća u turističkom središtu: Poginula najmanje 21 osoba

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N1info
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02. ruj. 2026. 09:23
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reuters
Ilustracija: Shokry Hussein/REUTERS

Najmanje 21 osoba je poginula u autobusnoj nesreći na cesti između egipatskih gradova Dahab i Nuweibaa u južnom dijelu Sinajskog poluotoka u srijedu, objavilo je ministarstvo zdravstva.

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Nesreća se dogodila na cesti između gradova Dahab i Nuweiba na Crvenom moru, u pokrajini Južni Sinaj, piše BBC.

Na mjesto nesreće upućeno je čak 20 vozila hitne pomoći koja su pružala prvu pomoć i prevozila ozlijeđene, navelo je Ministarstvo zdravstva. Uzrok nesreće zasad nije poznat.

Područje u kojem se dogodila nesreća popularno je turističko odredište koje privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.

Teške prometne nesreće u Egiptu nisu rijetkost. Prema podacima koje su objavile egipatske vlasti, tijekom 2025. godine u prometnim nesrećama poginulo je gotovo 6000 ljudi.

Za takve nesreće često se odgovornima smatraju neoprezna vožnja i loše održavanje prometnica. Prošlog mjeseca u sudaru dvaju kamiona u sjeveroistočnoj pokrajini Ismailia poginulo je 18 ljudi, dok ih je 30 ozlijeđeno.

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