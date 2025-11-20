ANALIZA POLITICA
Europska krajnja desnica osjetila je moć i želi otići korak dalje: Evo što su idući ciljevi
Europska krajnja desnica osjetila je moć i sada nastoji ponovno pokazati snagu kako bi osigurala širi paket ciljeva u Europskom parlamentu.
Sljedeći na listi meta su veći broj deportacija migranata, poništenje zabrana za motore s unutarnjim izgaranjem, nova pravila za genetski uređene usjeve te dodatna rezanja birokracije za poduzeća.
Nakon desetljeća guranja na političku marginu od strane glavnih stranaka, krajnja desnica ostvarila je veliki uspjeh prošlog tjedna, kada je Europska pučka stranka (EPP) napustila svoje tradicionalne centrističke partnere i pogurala planove za ublažavanje zelenih propisa za poduzeća - uz podršku zastupnika desno od centra.
Neformalne konzultacije
No i dalje postoji prijepor oko toga koliko stvarne suradnje doista ima. Pučani tvrde da nisu, i nikada neće, izravno pregovarati s krajnjom desnicom. Umjesto toga, poručuju da samo iznose svoje stavove, koje drugi mogu, ali i ne moraju poduprijeti.
"Laž je da smo s njima pregovarali", rekao je glasnogovornik EPP-a Daniel Köster nakon glasanja o zelenim pravilima, reagirajući na tvrdnje Patriotsa da je postojalo formalno usuglašavanje i dogovaranje među grupama.
Patriotsi, međutim, tvrde da EPP-ovi zastupnici, iza kulisa i na razini odbora, redovito neformalno konzultiraju svoje desničarske kolege u područjima u kojima imaju zajedničke prioritete.
"S nama se često koordiniraju na tim dosjeima", rekao je Vistisen, "ali pomalo postaje smiješno da to ne žele otvoreno priznati".
Opseg suradnje uvelike ovisi o nacionalnoj pripadnosti zastupnika iz EPP-a, tvrde Patriotsi.
"Na tehničkoj razini konstruktivno surađujemo s gotovo svim delegacijama, osim s njemačkom EPP delegacijom", rekao je Roman Haider, vodeći zastupnik Patriotsa u odboru za promet, ponavljajući tvrdnje kolege Paola Borchije iz odbora za industriju i energetiku, koji kaže da su samo neke nacionalne delegacije EPP-a spremne na razgovor.
"Suradnja s njemačkom EPP-om praktički je nemoguća. Odbijaju bilo kakvu profesionalnu interakciju s nama", tvrdi Haider.
Godinama se njemačka demokršćanska scena protivila suradnji s krajnjom desnicom zbog nacionalne povijesti obilježene nacizmom.
Centar još nije otpisan
Svaka buduća suradnja ima jasne granice, mnogi zastupnici krajnje desnice žele oslabiti ili razgraditi Europsku uniju. EPP i dalje treba centar kako bi progurao većinu zakonskih prijedloga, primjerice dugoročni proračun EU-a.
No Nicola Procaccini iz Italije, predsjedatelj skupine Europskih konzervativaca i reformista (ECR), koja je ideološki smještena između EPP-a i Patriotsa, rekao je za Politico da se desna strana parlamenta lako može usuglasiti oko deregulacije, migracija, poljoprivrede i obiteljskih politika.
"U tim temama sigurno smo bliži jedni drugima", rekao je Procaccini.
Smatra da su prvi koraci napravljeni te da su dijelovi EPP-a spremni otvorenije raditi s desnicom.
Vistisen priznaje da su Patriotsi spremni pregovarati o svemu što se tiče deregulacije i migracija, ali da EPP i dalje pokušava naći kompromise s centrom.
"Pitanje je samo koliko puta EPP želi ispasti smiješan u pokušaju da dokaže kako se centristička većina može koristiti za deregulaciju", rekao je.
Dodao je da EPP, kao najveća skupina u Parlamentu, ima dovoljno moći da radi što želi, a da je jedina preostala snaga socijaldemokrata mogućnost pokretanja glasanja o nepovjerenju Ursuli von der Leyen. Predsjednica Komisije već je tri puta ove godine preživjela takve pokušaje, koje su, paradoksalno, inicirali krajnja desnica i krajnja ljevica.
Oštrije prema migracijama
Jedno od ključnih područja u kojem krajnja desnica želi privući EPP na svoju stranu jest migracijska politika.
U prosincu bi Parlament trebao glasati o novom zakonu o sigurnim neeuropskim državama u koje bi članice mogle deportirati migrante, čak i ako oni ne dolaze iz tih zemalja. Patriotsi se nadaju da će prijedlog proći uz desnu većinu, a već poručuju da će cijena njihovih glasova idući put biti viša.
"Znamo da se EPP jako muči pridobiti liberale i socijaldemokrate. Ako žele dogovor s nama, onda kompromisne amandmane moraju potpisati ECR, EPP i Patriots. To će biti test hoće li EPP javno raditi politiku s nama", kaže Vistisen.
Desna većina mogla bi se lako usuglasiti i oko novog prijedloga Uredbe o deportacijama iz ožujka, važnog zakonskog paketa za von der Leyen, koja želi odgovoriti na zahtjeve za strožom migracijskom politikom diljem EU-a.
Glavni pregovarači iz ECR-a, Patriotsa i skupine Europe of Sovereign Nations žele povući EPP udesno i progurati tvrđu verziju prijedloga.
"Prema onome što sam dosad čula, Patriotsi, ECR, ESN, ali i dio EPP-a na istoj su liniji u velikom broju pitanja", rekla je glavna pregovaračica Patriotsa Marieke Ehlers.
Dodala je da je u kontaktu sa svojim kolegom iz EPP-a François-Xavierom Bellamyjem, čija nacionalna stranka Les Républicains zagovara oštrije migracijske mjere u Francuskoj.
Rezati, rezati, rezati
Europska komisija mogla bi dobiti neočekivanog saveznika u svojim planovima za pojednostavljenje, s obzirom na to da su desne i krajnje desne skupine u Parlamentu željne rušenja propisa pod sloganom smanjenja birokracije i vraćanja ovlasti državama članicama.
Automobilski sektor mogao bi postati jedno od najeksplozivnijih područja suradnje - EPP, potaknut Njemačkom, nastoji ukinuti propise za koje tvrdi da guše industriju.
Komisija u prosincu namjerava predstaviti reviziju de facto zabrane motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. te mjere koje bi mogle postaviti ciljeve za električna vozila za flotna i leasing vozila.
U Parlamentu bi EPP mogao srušiti oba prijedloga - uz pomoć krajnje desnice.
Odmah nakon što je EPP osvojio najviše mjesta na izborima 2024., Manfred Weber rekao je da će njegov klub preokrenuti zabranu motora s unutarnjim izgaranjem. Krajnja desnica također je pitanje motora pretvorila u ključnu temu kampanja; češka Stranka motorista temeljila je cijeli svoj program na tome.
Zeleni, socijaldemokrati i Renew nemaju jedinstven stav o zabrani, što EPP-u i krajnjoj desnici još više olakšava udruživanje glasova.
Digitalni omnibus također je potencijalno područje u kojem bi EPP i socijalisti mogli ostati bez dogovora, otvarajući vrata desnoj većini.
Prijedlog je zamišljen kao način pojednostavljenja EU digitalnih zakona kako bi se olakšalo poslovanje europskim tvrtkama. No Komisija navodno želi značajno izmijeniti uredbu o zaštiti podataka (GDPR) - u korist AI industrije - što su socijalisti i liberali najavili da će blokirati.
Poljoprivreda na udaru
Desna dinamika vidljiva je i u pregovorima o novim europskim pravilima za genetski uređene usjeve, gdje iscrpljeni EPP-ovi pregovarači tiho razmatraju glasove krajnje desnice kao "plan B" za probijanje višemjesečne blokade u Parlamentu.
Talijanski zastupnici iz ECR-a i Patriotsa mogli bi osigurati većinu potrebnu za usvajanje kompromisa - što zastupnici s ljevice upozoravaju da bi rezultiralo preslabim pravilima koja ne bi adekvatno štitila male proizvođače, potrošače i okoliš.
A sljedeća Zajednička poljoprivredna politika (CAP), golemi sustav EU subvencija, mogla bi poprimiti znatno drukčiji oblik ako bude izglasana uz podršku krajnje desnice.
Umjesto sporog pomaka prema strožim ekološkim i klimatskim obvezama, nova bi politička aritmetika mogla donijeti CAP s manje uvjeta, slabijim nadzorom i labavijim zelenim standardima - dugogodišnju želju i EPP-a i krajnje desnih skupina.
