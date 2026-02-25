Tko je Ukrajinka o kojoj je Trump govorio u obraćanju naciji?

Američki predsjednik Donald Trump u svom je obraćanju Kongresu spomenuo 23-godišnju Ukrajinku Irinu Zarutsku, koja je brutalno ubijena u kolovozu 2025. godine.
Trump je u govoru o stanju nacije iskoristio njezinu tragičnu sudbinu kako bi kritizirao politike koje, prema njegovim riječima, omogućuju opasnim kriminalcima da ostanu na slobodi, piše Ukrainska Pravda.
Trump: Pobjegla je od rata da bi je u Americi ubio zločinac
"Pobjegla je od brutalnog rata samo da bi je u Americi ubio okorjeli zločinac pušten na slobodu da ubija", rekao je Trump.
Trump je istaknuo da unatoč napretku, opasni višestruki prijestupnici i dalje bivaju pušteni na slobodu zbog politika koje je povezao s Demokratima.
Potom se obratio majci Irine Zarutske, Anni, koja je bila prisutna u dvorani.
"Večeras nam je čast ugostiti ženu koja je prošla kroz pakao, Annu Zarutsku. Ona i njezina prekrasna kći Iryna - tako lijepa, kakva predivna mlada žena - pobjegle su 2022. iz ratom razorene Ukrajine kako bi živjele s rodbinom u blizini Charlottea u Sjevernoj Karolini", započeo je Trump, prenosi Index.
"Prošlog ljeta, 23-godišnja Iryna vraćala se kući vlakom kada je poremećeno čudovište, uhićeno više od deset puta i pušteno bez jamčevine, ustalo i divljački je zarezalo nožem po vratu i tijelu. Nitko nikada neće zaboraviti izraz užasa na Irininu licu dok je u posljednjim sekundama života gledala svog napadača. Umrla je na mjestu", nastavio je.
"Gospođo Zarutska, večeras vam obećavam, osigurat ćemo pravdu za vašu veličanstvenu kćer Irinu", zaključio je američki predsjednik.
Trump je za ubojicu tražio smrtnu kaznu
Tragedija se dogodila navečer 22. kolovoza na željezničkoj stanici East/West Boulevard u četvrti South End u Charlotteu. Prema policijskom izvješću, Irina Zarutska zadobila je višestruke ubodne rane i preminula na mjestu događaja.
Policija je uhitila osumnjičenika za ubojstvo, 34-godišnjeg beskućnika Decarlosa Browna Jr. Prevezen je u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život, a nakon toga je uhićen i optužen za ubojstvo prvog stupnja.
Brown već ima kriminalni dosje te je od 2011. godine više puta uhićivan zbog krađa, oružanih pljački i prijetnji. Trump je ranije za njega zatražio smrtnu kaznu.
