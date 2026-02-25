Tko je Ukrajinka o kojoj je Trump govorio u obraćanju naciji?

"Večeras nam je čast ugostiti ženu koja je prošla kroz pakao, Annu Zarutsku. Ona i njezina prekrasna kći Iryna - tako lijepa, kakva predivna mlada žena - pobjegle su 2022. iz ratom razorene Ukrajine kako bi živjele s rodbinom u blizini Charlottea u Sjevernoj Karolini", započeo je Trump, prenosi Index.