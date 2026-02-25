Trump: Pobjeđujemo toliko da više ni sami ne znamo što bismo s tim. Ljudi mi govore - ne možemo to više podnijeti

Američki predsjednik Donald Trump u svom je govoru o stanju nacije, najdužem u američkoj povijesti, u utorak hvalio svoja ekonomska postignuća koja su SAD-u donijela njegovo „zlatno doba”.
Trump je pred Kongresom govorio rekordnih sat i 47 minuta, čime je prestigao demokrata Billa Clintona koji je 2000. govorio sat i 20 minuta, piše agencija France Presse.
„Naša nacija se vratila – veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije”, započeo je američki predsjednik svoje obraćanje.
„Ovo je zlatno doba Amerike”, nastavio je republikanac govor u kojem je hvalio ono što smatra postignućima svoje vlade, od rekordnih burzovnih indeksa, niskih cijena goriva, do sprječavanja ulaska fentanila na američki teritorij.
Svi Amerikanci napreduju
"Svi Amerikanci napreduju. Svi su u porastu, velikom porastu. U četiri duge godine, prethodna administracija osigurala je manje od 1 bilijun dolara novih ulaganja u Sjedinjene Države. A kada kažem manje, mislim znatno manje. U 12 mjeseci ja sam osigurao obveze za više od 18 bilijuna dolara koje pristižu iz cijelog svijeta. Razmislite o tome — mnogo manje od 1 bilijuna u četiri godine naspram mnogo više od 18 bilijuna u jednoj godini. Kakvu razliku čini jedan predsjednik.
Donedavno smo bili mrtva zemlja. Sada smo najvruća zemlja na svijetu. Najvruća. Dok se tisuće novih poduzeća osnivaju i grade tvornice, pogoni i laboratoriji, u vrlo kratkom razdoblju otvorili smo 70.000 novih radnih mjesta u građevinarstvu. Sve je veće i snažnije. Nitko ne može vjerovati što gleda.
Venezuela - prijatelj i partner
Američka proizvodnja nafte porasla je za više od 600.000 barela dnevno. A upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte. Američka proizvodnja prirodnog plina na najvišoj je razini u povijesti jer sam održao obećanje — “buši, dušo, buši”. Danas više Amerikanaca radi nego ikada u povijesti naše zemlje. Razmislite o tome.
Više ljudi radi danas nego ikada prije u povijesti naše zemlje, a 100% svih radnih mjesta otvorenih za vrijeme moje administracije bilo je u privatnom sektoru. Srezali smo rekordan broj propisa koji ubijaju radna mjesta, a u jednoj godini rekordnih 2,4 milijuna Amerikanaca skinuli smo s popisa primatelja bonova za hranu.
Naša zemlja ponovno pobjeđuje
I zbog svega toga večeras kažem, članovi Kongresa, stanje naše unije je snažno. Naša zemlja ponovno pobjeđuje. Zapravo, pobjeđujemo toliko da više ni sami ne znamo što bismo s tim. Ljudi me mole: molim vas, molim vas, gospodine predsjedniče, previše pobjeđujemo. Ne možemo to više podnijeti. Nismo navikli pobjeđivati u našoj zemlji. Dok vi niste došli, stalno smo samo gubili. Ali sada pobjeđujemo previše."
