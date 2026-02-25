Trump: Pobjeđujemo toliko da više ni sami ne znamo što bismo s tim. Ljudi mi govore - ne možemo to više podnijeti

"Svi Amerikanci napreduju. Svi su u porastu, velikom porastu. U četiri duge godine, prethodna administracija osigurala je manje od 1 bilijun dolara novih ulaganja u Sjedinjene Države. A kada kažem manje, mislim znatno manje. U 12 mjeseci ja sam osigurao obveze za više od 18 bilijuna dolara koje pristižu iz cijelog svijeta. Razmislite o tome — mnogo manje od 1 bilijuna u četiri godine naspram mnogo više od 18 bilijuna u jednoj godini. Kakvu razliku čini jedan predsjednik.