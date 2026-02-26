Operacija "Veliki bijeg“
Zabrinutost Zapada raste: Otkriveno za što Rusija koristi tajne tunele
Rusija šalje migrante kroz podzemne tunele iz Bjelorusije u Europu u sklopu svog hibridnog rata protiv Zapada.
Bjelorusija, ruska marionetska država koju vodi diktator Aleksandar Lukašenko, koristila je stručnjake s Bliskog istoka s "visokom razinom stručnosti“ za projektiranje tunela, rekli su poljski dužnosnici za The Telegraph.
Taktika nalik na "Veliki bijeg“ predstavlja novu eskalaciju u hibridnom ratu Kremlja protiv Europe, u kojem je Minsk pokušao poslati desetke tisuća migranata preko istočne granice Poljske.
Poljski dužnosnici kazali su da su stručnjaci koji su projektirali i kopali tunele imali "visoku razinu stručnosti“.
I dok stručnjaci kažu da je teško sa sigurnošću utvrditi koje su skupine bile uključene, sugerirali su da bi potencijalni počinitelji mogli biti kurdski borci, Islamska država i proiranske posredničke skupine.
Poljska otkrila jedan od najvećih tunela
Poljska je također sugerirala da je Bjelorusija posegnula za angažiranjem tajanstvenih stručnjaka s Bliskog istoka jer je tražila nove i inventivnije metode za krijumčarenje migranata preko granice.
"Službenici Podlaskog odjela granične straže otkrili su ukupno četiri tunela ispod granice s Bjelorusijom, svi u 2025. godini“, rekla je za The Telegraph potpukovnica Katarzyna Zdanowicz iz poljske granične službe.
Poljske vlasti otkrile su jedan od najvećih tunela, u blizini sela Narewka na istoku Poljske, sredinom prosinca.
Njime se koristilo ukupno 180 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, pri čemu je većina njih uhićena nakon što su izašli na drugoj strani.
Prema navodima Poljske, tunel je bio visok 1,5 metara, a ulaz na bjeloruskoj strani bio je skriven u šumi. Tunel se protezao oko 50 metara na bjeloruskoj strani granice i 10 metara na poljskoj strani.
Poljska policija objavila je i fotografije dijela od 130 migranata koji su uhićeni nakon izlaska iz tunela.
Snimke tunela pokazuju usku strukturu nalik prolazu za puzanje, s betonskim potpornjima postavljenima uz stranice kako bi se spriječilo urušavanje.
Stručnjaci s Bliskog istoka
Vojni stručnjaci kažu da su jedine bliskoistočne skupine za koje se zna da su sposobne izgraditi takve tunele Hamas u Pojasu Gaze, Hezbollah u Libanonu, određene frakcije u Kurdistanu te moguće Islamska država.
Dr. Lynette Nusbacher, američka vojna povjesničarka i strateginja, rekla je da je "moguće“ da su proiranske skupine poput Hezbollaha odgovorne.
"Jedna od stvari koju smo odmah vidjeli nakon rata u Libanonu 2006. bile su kolone miješalica za beton koje su čekale u južnom Libanonu... vidjeli smo ogromne količine iranske izgradnje tunela“, rekla je.
"Također imamo obilje dokaza da Hamas radi isto u Gazi. Dakle, ako želite takvu dubinsku stručnost u kopanju tunela, odgovor na vaše pitanje vjerojatno ćete pronaći među Bliskoistočnjacima.“
Major Rob Campbell, stručnjak za fortifikacije i bivši inženjer britanske vojske, također je rekao da je Hamas mogući odgovorni akter nakon što je pregledao snimke tunela u Poljskoj.
"Kad bih morao nagađati, stručnjaci s Bliskog istoka bili bi Hamas ili Palestinski islamski džihad“, rekao je, misleći na još jednu palestinsku frakciju u Pojasu Gaze.
