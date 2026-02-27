Cipher
Kanada razvija novi alat za borbu protiv Rusa: "Zastrašujuće je precizan"
Novi agent umjetne inteligencije (AI) mogao bi Europi omogućiti bolju obranu od vala ruskih dezinformacijskih napada.
U Kanadi je razvijen AI softver Cipher koji se pokazao sposobnim brzo i precizno otkriti ruske dezinformacije usmjerene na kanadske mreže, i na krajnjoj desnici i na krajnjoj ljevici političkog spektra.
Sada, nakon što je Cipher prošao fazu testiranja, istraživači treniraju AI agenta da prepoznaje iste narative i na ruskom jeziku.
Nadaju se da bi se alat mogao uvesti u Europi kako bi pomogao onima koji su na prvoj liniji borbe protiv ruskih operacija usmjerenih na poticanje nepovjerenja u zapadne demokracije i institucije, piše Kyiv Independent.
Marcus Kolga, koji vodi platformu za praćenje stranih dezinformacija DisinfoWatch u Kanadi, testirao je Cipher kako bi provjerio koliko se može nositi s njegovih 20 godina iskustva u izvještavanju o stranom upletanju.
“Ono za što bi inače, za analitički tekst, trebalo možda pola dana do dan, svedeno je na nekoliko sati, i bilo je zastrašujuće precizno”, kaže Kolga, koji je testirao Cipher u ranoj fazi razvoja i još uvijek koristi AI agenta kako bi ubrzao svoj rad.
Proširivanje opsega praćenja
Cipher je AI sustav s uključenim ljudskim nadzorom (human-in-the-loop), što znači da korisnik mora nadgledati proces otkrivanja ruskih dezinformacijskih kampanja na engleskom jeziku.
Softver automatizira otkrivanje internetskih dezinformacija, omogućujući praćenje i analizu u većem opsegu te nošenje s golemom količinom sadržaja koji proizvode ruske operacije.
Alat je otkrio dugotrajne napore usmjerene na namjerno oblikovanje kanadskog javnog mnijenja o Ukrajini, s ciljem slabljenja potpore koju Kijev prima od jednog od svojih najčvršćih saveznika.
Brian McQuinn, izvanredni profesor međunarodnih studija na Sveučilištu Regina, jedan je od voditelja projekta. Istražuje ulogu društvenih mreža u oružanim sukobima.
McQuinn je surađivao s Kolgom na izvješću iz 2023. godine pod nazivom The Enemy of My Enemy, koje je detaljno opisalo kako Rusija koristi informacijske operacije kako bi potkopala kanadsku potporu Ukrajini tijekom ruske invazije.
To je istraživanje navelo McQuinna da razmotri može li umjetna inteligencija pomoći Kolgi u praćenju i analiziranju širenja informacija na internetu.
Praćenje promjena
Projekt Cipher započeo je prije tri godine u sklopu programa istraživanja sigurnosti umjetne inteligencije pri Kanadskom institutu za napredna istraživanja (CIFAR). McQuinn je surađivao s Matthewom Taylorom, suvoditeljem projekta i izvanrednim profesorom računalnih znanosti na Sveučilištu Alberta, koji je vodio tim od pet inženjera u razvoju sofisticiranog softvera.
Osim što mapira gdje se ruske dezinformacije šire internetom, uz izvješća obrađena do posljednja 24 sata, Cipher prikazuje i trendove u temama.
Takva analiza stručnjacima pruža detaljniji uvid u to kako se ruske operacije mijenjaju kroz određeno vremensko razdoblje.
“Možemo pratiti i svakodnevno prikazivati gdje ruske mreže ulažu svoje ograničene resurse, koje teme ciljaju iz dana u dan te kako se te strategije mijenjaju tijekom tjedana i mjeseci”, kaže McQuinn.
“To zaista pokazuje u kojoj mjeri reagiraju na događaje gotovo u stvarnom vremenu.”
