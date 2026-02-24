Ruske tajne baze za napade? Rusi kupuju kuće, stanove, vikendice u blizini vojnih baza diljem Europe

Sigurnosni stručnjaci i neki političari strahuju da je Rusija možda već kupila – ili će pokušati kupiti – udaljene nekretnine s pogledom na bazu podmornica Trident u Faslaneu na zapadu Škotske ili na mjesta gdje podmorski kabeli izlaze na kopno u Shetlandu. Također postoji bojazan da su Rusi mogli kupiti kuće u okolici RAF-ove baze Akrotiri na Cipru.