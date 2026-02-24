mreža "trojanskih konja"
Ruske tajne baze za napade? Rusi kupuju kuće, stanove, vikendice u blizini vojnih baza diljem Europe
Špijuni Kremlja stvaraju mrežu lokacija “Trojanskog konja” koje bi se mogle koristiti za pokretanje sabotažnih kampanja
Ruski špijuni pretvorili su nekretnine diljem zapadne Europe u mrežu “Trojanskih konja” osmišljenu za pokretanje koordinirane sabotažne kampanje, upozorili su obavještajni dužnosnici.
Iskorištavajući slabe zakonske okvire, sumnja se da tajne ruske jedinice kupuju osjetljive nekretnine u blizini vojnih i civilnih objekata u najmanje desetak europskih zemalja, piše The Telegraph.
S namjerom eskalacije svog “hibridnog rata” protiv Zapada, ruske obavještajne službe navodno su kupile ljetnikovce, kuće za odmor, skladišta, napuštene škole, gradske stanove pa čak i cijele otoke, s ciljem da ih koriste kao polazišne točke za koordinirani nadzor, sabotaže i prikrivene napade.
Aktivni i bivši dužnosnici triju europskih obavještajnih agencija rekli su za The Telegraph da strahuju kako Rusija na nekim od tih lokacija možda već ima eksploziv, dronove, oružje i prikrivene operativce, spremne za aktiviranje u slučaju krize.
Sabotaže povezane s Moskvom – od podmetanja požara u Londonu i Varšavi do bombi u paketima, planova atentata i pokušaja iskakanja vlakova iz tračnica – naglo su porasle od ruske invazije na Ukrajinu prije četiri godine. Dio zapadne obavještajne zajednice strahuje da bi ti incidenti mogli biti tek “probne vožnje”.
Umjesto pokretanja konvencionalnog vojnog napada, obavještajni dužnosnici kažu da bi Kremlj mogao nastojati testirati odlučnost NATO-a u “sivoj zoni”, organizirajući napade koji se mogu zanijekati u većem opsegu kako bi paralizirao prometne, komunikacijske i energetske mreže, uz istodobno otežavanje pozivanja na članak 5. o kolektivnoj obrani Saveza.
"Sabotažna kampanja manje će vjerojatno dovesti do konsenzusa oko članka 5. nego konvencionalna ruska vojna operacija“, rekao je jedan obavještajni dužnosnik.
Britanija "ranjiva” na napad
Blaise Metreweli, nova čelnica MI6, u svom prvom govoru na toj dužnosti upozorila je da Britanija sada "djeluje u prostoru između mira i rata”.
"Rusija nas testira u sivoj zoni taktikama koje su tik ispod praga rata”, rekla je Metreweli u prosincu.
Volodimir Zelenski je tijekom vikenda upozorio da je Vladimir Putin već započeo Treći svjetski rat protiv Zapada.
"Rusija želi svijetu nametnuti drugačiji način života i promijeniti živote koje su ljudi sami izabrali”, rekao je.
Sumnja se da Moskva koristi špijunske brodove i plovila iz tzv. flote u sjeni za postavljanje senzora i daljinski aktiviranog eksploziva u blizini podmorskih kabela u britanskim vodama i drugdje. Kupnjom nekretnina u blizini vojnih baza ili ključne civilne infrastrukture, dužnosnici vjeruju da bi Rusija mogla provoditi sličnu strategiju i na kopnu.
"Dopuštanje ruskim državljanima da uglavnom neometano ulažu u strateške nekretnine predstavlja značajan sigurnosni rizik koji hitno treba riješiti", rekao je jedan obavještajni dužnosnik.
Sigurnosni stručnjaci i neki političari strahuju da je Rusija možda već kupila – ili će pokušati kupiti – udaljene nekretnine s pogledom na bazu podmornica Trident u Faslaneu na zapadu Škotske ili na mjesta gdje podmorski kabeli izlaze na kopno u Shetlandu. Također postoji bojazan da su Rusi mogli kupiti kuće u okolici RAF-ove baze Akrotiri na Cipru.
Finska uznemirena zbog “vojnog” otoka
Europske države sada se pozivaju da slijede primjer Finske, koja je u srpnju uvela gotovo potpunu zabranu kupnje nekretnina za ruske i bjeloruske državljane, što je potaknulo lančanu reakciju u baltičkim državama koje su usvojile slično zakonodavstvo.
Ipak, malo je drugih europskih zemalja otišlo tako daleko.
Finski oprez proizlazi iz iskustva. Obavještajni dužnosnici Finsku široko smatraju epicentrom prikrivene ruske strategije stjecanja strateški smještenih nekretnina – modela za koji se vjeruje da ga Moskva sada preslikava diljem Europe.
Nijedan slučaj nije uznemirio finske vlasti više od tvrtke Airiston Helmi, koja je potajno kupila 17 nekretnina u području Arhipelaškog mora, od kojih su mnoge bile blizu ključnih pomorskih ruta i telekomunikacijske infrastrukture u blizini luke Turku, središta finske pomorske industrije i zapovjedništva mornarice.
Od invazije na Ukrajinu 2022. godine dužnosnici kažu da je Rusija počela pretvarati stotine, možda tisuće, inače neuglednih zgrada diljem Europe u postaje za prisluškivanje, sigurne kuće i potencijalna skladišta oružja.
Neki su otvoreno u vlasništvu ruske države, iako su namijenjeni za navodno dobroćudne svrhe. Zapadne vlade počele su zatvarati nekoliko njih. Poljska je prošlog studenog zatvorila ruski konzulat u Gdanjsku, dok je Britanija prethodne godine oduzela diplomatski status imanju u ruskom vlasništvu u Istočnom Sussexu nakon što su susjedi prijavili da su s imanja raspoređeni nadzorni dronovi. Latvija je zatvorila odmarališta iz sovjetskog doba duž baltičke obale zbog straha da bi se mogla koristiti kao baza za tajne operacije.
Izvan nordijske regije, europske obavještajne agencije uočile su akvizicije povezane s Rusijom u blizini pomorskih baza i strateških plovnih putova na Siciliji, Kreti i kontinentalnoj Grčkoj, kao i blizu osjetljivih lokacija u Londonu, Parizu i Ženevi. Preuzimanje gradskih stanova radi potkopavanja neprijateljskih država taktika je hladnog rata, primijetio je finski istraživač Charly Salonius-Pasternak.
