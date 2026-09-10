Oglas

istražuje se uzrok

Tragedija na Filipinima: Zapalio se trajekt, pet osoba poginulo, više od 80 nestalo

author
Hina
|
10. ruj. 2026. 07:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
2026-09-10T024829Z_890149788_RC22GNAP39TS_RTRMADP_3_PHILIPPINES-FERRY
Philippine Coast Guard/via REUTERS

Pet je osoba poginulo, a više od 80 ih se vodi kao nestalo nakon što se u srijedu navečer zapalio trajekt kod otočnog arhipelaga Palawana na zapadu Filipina, objavila je u četvrtak filipinska obalna straža.

Oglas

Četrdeset i tri osobe spašene su u srijedu navečer nakon što je izbio požar na brodu MV June Aster u vodama kod otoka Coron na Palawanu, izvijestila je Obalna straža (PCG). Trajekt je isplovio iz Baseca u Manili i plovio prema Coronu, a uzrok požara predmet je istrage.

Glasnogovornica Obalne straže, komodorka Noemie Cayabyab, izjavila je za radio DZXL da je na popisu putnika i članova posade bilo 117 putnika i 17 članova posade.

Na temelju prijavljenog broja preživjelih i smrtno stradalih, više od 80 osoba vodi se kao nestalo, a glasnogovornica napominje da bi se te brojke mogle promijeniti kako se akcija spašavanja bude odvijala.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
filipini požar trajekt

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ