istražuje se uzrok
Tragedija na Filipinima: Zapalio se trajekt, pet osoba poginulo, više od 80 nestalo
Pet je osoba poginulo, a više od 80 ih se vodi kao nestalo nakon što se u srijedu navečer zapalio trajekt kod otočnog arhipelaga Palawana na zapadu Filipina, objavila je u četvrtak filipinska obalna straža.
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Četrdeset i tri osobe spašene su u srijedu navečer nakon što je izbio požar na brodu MV June Aster u vodama kod otoka Coron na Palawanu, izvijestila je Obalna straža (PCG). Trajekt je isplovio iz Baseca u Manili i plovio prema Coronu, a uzrok požara predmet je istrage.
Glasnogovornica Obalne straže, komodorka Noemie Cayabyab, izjavila je za radio DZXL da je na popisu putnika i članova posade bilo 117 putnika i 17 članova posade.
Na temelju prijavljenog broja preživjelih i smrtno stradalih, više od 80 osoba vodi se kao nestalo, a glasnogovornica napominje da bi se te brojke mogle promijeniti kako se akcija spašavanja bude odvijala.
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