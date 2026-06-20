Tragedija u Njemačkoj: Jedna osoba poginula u sudaru teretnih vlakova

REUTERS/Christine Uyanik

Jedna je osoba poginula kada su se dva teretna vlaka sudarila na mostu u Muenchenu u ranim jutarnjim satima u subotu, zbog čega su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na prometnicu ispod nadvožnjaka, prema izvješću lokalne policije.

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Uzrok incidenta istražuje se, rekao je glasnogovornik policije u tom gradu na jugu Njemačke za Reuters.

Hitne službe obaviještene su o sudaru u sjevernoj minhenskoj četvrti Milbertshofenu u 1:40 ujutro, a na mjesto događaja poslano je oko 60 pripadnika hitnih službi, rekao je glasnogovornik vatrogasne postrojbe.

Dva vagona pala su s mosta na dvosmjernu cestu s više traka.

REUTERS/Christine Uyanik

Teret koji su prevozili vlakovi još nije poznat, međutim policija je izjavila da se ne radi o opasnom materijalu i da nema opasnosti za građane.

Nije jasno ni kada će vagoni biti izvučeni, a područje bi moglo ostati zatvoreno do nedjelje.

Nesreća se dogodila na pruzi koju koriste isključivo teretni vlakovi, rekla je glasnogovornica operatera željeznice Deutsche Bahna. Nema prekida u regionalnom ni međugradskom prometu.