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iskliznuli iz tračnica

Tragedija u Njemačkoj: Jedna osoba poginula u sudaru teretnih vlakova

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Hina
|
20. lip. 2026. 12:50
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Two cars of a freight train which derailed after a collision, fell off a bridge and lay on a road in Munich, Germany, June 20, 2026. REUTERS/Christine Uyanik
REUTERS/Christine Uyanik

Jedna je osoba poginula kada su se dva teretna vlaka sudarila na mostu u Muenchenu u ranim jutarnjim satima u subotu, zbog čega su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na prometnicu ispod nadvožnjaka, prema izvješću lokalne policije.

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Uzrok incidenta istražuje se, rekao je glasnogovornik policije u tom gradu na jugu Njemačke za Reuters.

Hitne službe obaviještene su o sudaru u sjevernoj minhenskoj četvrti Milbertshofenu u 1:40 ujutro, a na mjesto događaja poslano je oko 60 pripadnika hitnih službi, rekao je glasnogovornik vatrogasne postrojbe.

Dva vagona pala su s mosta na dvosmjernu cestu s više traka.

Two cars of a freight train which derailed after a collision, fell off a bridge and lay on a road in Munich, Germany, June 20, 2026. Picture taken using a mobile phone. REUTERS/Christine Uyanik TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Christine Uyanik

Teret koji su prevozili vlakovi još nije poznat, međutim policija je izjavila da se ne radi o opasnom materijalu i da nema opasnosti za građane.

Nije jasno ni kada će vagoni biti izvučeni, a područje bi moglo ostati zatvoreno do nedjelje.

Nesreća se dogodila na pruzi koju koriste isključivo teretni vlakovi, rekla je glasnogovornica operatera željeznice Deutsche Bahna. Nema prekida u regionalnom ni međugradskom prometu.

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Teme
njemačka sudar vlakovi

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