Udarac za gospodarstvo: BiH na "sivoj listi", ovo će pogoditi i Hrvatsku

Odluka o uvrštavanju na sivu listu donesena je nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Europe. Njegovo tijelo MONEYVAL, koje surađuje s FATF-om pri procjeni koje zemlje treba staviti na sivu ili crnu listu, ocijenilo je da ključne preporuke nisu provedene. Među njima je i uspostava registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj ta je obveza ispunjena u svibnju ove godine, na što je upozorio tamošnji premijer, kritizirajući vlasti u Federaciji: