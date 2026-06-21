Tragičan kraj: U avionskoj nesreći poginuo suosnivač Ubisofta Claude Guillemot

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Tehnološki i gaming svijet ostao je bez jednog od svojih pionira nakon što je Claude Guillemot, jedan od osnivača kompanije Ubisoft, poginuo u avionskoj nesreći u Francuskoj. Guillemot (69) stradao je 19. lipnja kada se dvomotorni avion Cessna 421, kojim je upravljao, srušio tijekom prilaza aerodromu La Baule. U nesreći je život izgubio i instruktor letenja iz Rennesa.

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Claude Guillemot bio je jedan od petorice braće koja su stvorila Ubisoft, danas jednog od najvećih svjetskih proizvođača videoigara. Iako je njegov brat Yves Guillemot bio najistaknutije javno lice kompanije, Claude je godinama imao ključnu ulogu u razvoju poslovne i tehnološke strategije grupacije.

Sa znanjem iz industrijskog računarstva i ekonomije, pomogao je razvoju kompanije Guillemot Informatique, koja je početkom osamdesetih godina doprinijela širenju pristupačnog softvera i hardvera na francuskom tržištu. Upravo iz tog poslovnog poduhvata nastao je Ubisoft 1986. godine, čije ime potiče od izraza "ubiquitous software“, piše Forbes BiH.

Nasljeđe duboko utkano u gaming industriju

Osim rada u Ubisoftu, Guillemot je vodio i Guillemot Corporation, kompaniju poznatu po brendovima Thrustmaster i Hercules, specijaliziranim za gaming periferiju i tehnološku opremu. Do smrti je obavljao funkciju potpredsjednika operacija i člana upravnog odbora Ubisofta.

Ubisoft co-founder Claude Guillemot passed away yesterday in a plane crash in Le Bale in Western France. pic.twitter.com/evcKrpxqIN — The Game Awards (@thegameawards) June 20, 2026

Njegov utjecaj nadilazio je poslovne rezultate. U jednom intervjuu iz 1999. godine internet je opisao kao "genijalan novi oblik izražavanja, slobodan i neovisan“, naglašavajući vjeru u tehnologiju kao sredstvo povezivanja ljudi i širenja kreativnosti.

Nasljeđe Claudea Guillemota ostaje duboko utkano u industriju videoigara. Ubisoft je tijekom desetljeća izrastao u globalnog giganta zahvaljujući franšizama poput Assassin’s Creeda, Tom Clancy serijala i Watch Dogsa, ostavljajući neizbrisiv trag među milijunima igrača širom svijeta.

Kompanija je prošle godine predstavila ambiciozne planove rasta prihoda uprkos rekordnom gubitku od 1,5 milijardi eura, a vijest o smrti jednog od osnivača predstavlja težak udarac za cijelu gaming zajednicu.