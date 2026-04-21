"Touska"
Otkriveno što se nalazi na iranskom tankeru koji su zaplijenile američke snage
Iranski kontejnerski brod Touska, koji su u nedjelju ukrcale i zaplijenile američke snage, vjerojatno je prevozio robu koju Washington smatra predmetima dvojne namjene koji se mogu koristiti u vojne svrhe, rekli su u ponedjeljak izvori iz pomorske sigurnosti.
Mali kontejnerski brod, koji je dio kompanije Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), pod američkim sankcijama, ukrcan je u nedjelju kod iranske luke Chabahar u Omanskom zaljevu, a posljednja zabilježena pozicija bila mu je u 13:08 GMT, prema podacima platforme Marine Traffic, piše Reuters.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da posada Touske nije odgovorila na ponovljena upozorenja tijekom šest sati te da je brod kršio američku blokadu.
Izvori iz sigurnosnih službi, koji su željeli ostati anonimni, rekli su da prve procjene upućuju na to da je brod vjerojatno prevozio robu dvojne namjene nakon putovanja iz Azije. Brod je i ranije prevozio takvu robu, dodao je jedan od izvora.
Izvori nisu iznijeli detalje o teretu. CENTCOM je naveo da među takvim predmetima mogu biti metali, cijevi i elektroničke komponente – roba koja se može koristiti i u vojnoj i u industrijskoj svrsi te stoga može biti zaplijenjena.
Iransko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je priopćilo da su američke snage napale iranski trgovački brod Touska u blizini iranske obale, osuđujući incident kao „nezakonit i kršenje“ međunarodnog prava.
Iran je zatražio hitno oslobađanje broda, njegove posade i njihovih obitelji, dodajući da incident krši primirje dogovoreno ovog mjeseca te upozorivši da će Washington snositi odgovornost za svaku daljnju eskalaciju.
Iranska vojska navela je da je brod putovao iz Kine te optužila SAD za „oružano piratstvo“, prema državnim medijima. Također su poručili da su spremni suprotstaviti se američkim snagama zbog „očite agresije“, ali su ograničeni prisutnošću članova obitelji posade na brodu.
Washington je uveo sankcije IRISL-u krajem 2019., navodeći da je riječ o „preferiranoj brodarskoj liniji za iranske proliferatore i agente nabave“, uključujući prijevoz opreme za iranski balistički raketni program.
Tko čini posadu Touske i što su prevozili?
Posadu Touske čine iranski kapetan i članovi posade, iako nije jasno jesu li svi državljani Irana, rekao je jedan izvor. Brodovi IRISL-a pod kontrolom su Revolucionarne garde, a njihove posade obično su većinom iranske, uz ponekad i pakistanske pomorce, dodali su drugi izvori.
Prema satelitskoj analizi tvrtke SynMax, brod je 25. ožujka bio u kineskoj luci Taicang sjeverno od Šangaja, a zatim je 29.-30. ožujka stigao u južnu kinesku luku Gaolan. Tamo je ukrcao kontejnere, a potom se zaustavio u području luke Port Klang u Maleziji 11.-12. travnja gdje je ukrcao dodatni teret.
Brod je bio natovaren kontejnerima kada je u nedjelju stigao u Omanski zaljev.
Kina je izrazila zabrinutost zbog „prisilnog presretanja“ iranskog broda od strane SAD-a te pozvala sve strane da se odgovorno pridržavaju sporazuma o primirju.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na platformi Truth Social da je Touska pod sankcijama zbog „ranijih nezakonitih aktivnosti“ te da američke snage „provjeravaju što se nalazi na brodu“.
Američka vojska proširila je pomorsku blokadu Irana kako bi uključila teret koji se smatra krijumčarenom robom, a svi brodovi za koje se sumnja da pokušavaju doći do iranskog teritorija bit će „podložni pravu posjeta i pretrage“, navodi američka mornarica.
Krijumčarena roba uključuje oružje i streljivo.
