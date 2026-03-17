DUBLJA SURADNJA

Tri europske države dogovaraju zajednički vojni plan

Hina
Hina
|
17. ožu. 2026. 12:38
Photo by Henry Nicholls / AFP)
AFP/HENRY NICHOLLS

Velika Britanija, Finska i Nizozemska razmatraju udruživanje radi zajedničkog financiranja i nabave oružja, streljiva i vojne opreme, zbog sve većih sigurnosnih prijetnji širom svijeta, uključujući rat u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Tri su zemlje obzjavile da zajedno s drugim neimenovanim partnerima istražuju uspostavu novog mehanizma do 2027. koji bi ubrzao ulaganja i potaknuo potražnju za obrambenom opremom, navodi se u priopćenju Velike Britanije u utorak.

Planovi dolaze nakon što bi se britanski premijer Keir Starmer i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij trebali sastati kasnije u utorak u Londonu, a očekuje se da će im se pridružiti i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Mehanizam koji razmatraju tri zemlje nadopunio bi postojeće inicijative NATO-a i EU-a.

„Udruživanjem snaga dobivamo više sigurnosti s istim resursima i jačamo naše saveze“, rekao je nizozemski ministar financija Eelco Heinen u izjavi.

Britanska ministrica financija Rachel Reeves rekla je da zemlja treba produbiti suradnju sa svojim saveznicima i ojačati svoju obrambenu industriju.

Očekuje se da će kasnije u utorak reći da želi dublje veze s EU-om, a prošli mjesec je rekla da bi suradnja s europskim državama u obrani mogla poboljšati isplativost, primjerice kroz bolju interoperabilnost i zajedničku nabavu.

