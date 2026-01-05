Trump 2026.: Vođa slobodnog svijeta ili predsjednik bez stvarne moći?

Pa kako se nositi s nepopustljivim pregovaračem u Washingtonu? Jedan od pristupa mogao bi biti promatranje postupnog slabljenja Trumpove stvarne moći tijekom nove godine i čekanje kraja njegova mandata. Niz nedavnih anketa pokazuje da popularnost američkog predsjednika, čak i među njegovom MAGA bazom, opada. Ključne demografske skupine, poput latinoameričkih birača koji su bili presudni za njegovu pobjedu, više mu nisu jednako naklonjene, ponajviše zbog njegove tvrde migracijske politike i zabrinutosti izazvane grubim racijama Imigracijske i carinske službe (ICE).