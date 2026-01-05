gubi potporu?
Trump 2026.: Vođa slobodnog svijeta ili predsjednik bez stvarne moći?
Nejednako gospodarstvo, rastuća nepopularnost i vidljive pukotine u republikanskoj koaliciji - prva godina drugog mandata Donalda Trumpa završila je da se predsjednik našao u obrambenoj poziciji na domaćem planu. S približavanjem međuizbora, može li Trump zadržati čvrstu kontrolu nad vlašću?
Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću 2025. godine označio je zapanjujući politički povratak, pri čemu je američki predsjednik provodio agresivnu politiku MAGA-e, od trgovine do međunarodnih odnosa. Iako je američki čelnik obilježio događaje turbulentne 2025. godine, nova bi godina za Trumpa mogla biti znatno zahtjevnija kako se budu približavali međuizbori, piše euronews.
Za Europljane je to jedan od ključnih čimbenika koje treba pratiti nakon teške godine.
Pa kako se nositi s nepopustljivim pregovaračem u Washingtonu? Jedan od pristupa mogao bi biti promatranje postupnog slabljenja Trumpove stvarne moći tijekom nove godine i čekanje kraja njegova mandata. Niz nedavnih anketa pokazuje da popularnost američkog predsjednika, čak i među njegovom MAGA bazom, opada. Ključne demografske skupine, poput latinoameričkih birača koji su bili presudni za njegovu pobjedu, više mu nisu jednako naklonjene, ponajviše zbog njegove tvrde migracijske politike i zabrinutosti izazvane grubim racijama Imigracijske i carinske službe (ICE).
Iako Trump i dalje vjeruje u vlastitu političku nepobjedivost i popularnost pokreta MAGA koji je izgradio, "povijesna stvarnost počinje ga sustizati“, rekao je za Euronews Ian Lesser, ugledni suradnik Njemačkog Marshallova fonda, transatlantskog think tanka.
Izborni vjetrovi okreću se u korist demokrata
Na izborima održanim tijekom protekle godine republikanski su kandidati doživjeli težak poraz diljem zemlje, izgubivši čak i utrku za gradonačelnika Miamija od demokrata – prvi put nakon gotovo 30 godina – i to s razlikom od 19 postotnih bodova.
No nijedna utrka nije bolje odražavala trenutačno raspoloženje u zemlji od izvanrednih izbora za 7. kongresni okrug savezne države Tennessee, tradicionalnog republikanskog uporišta, održanih početkom prosinca. Riječ je o okrugu u kojem je Trump prije samo godinu dana pobijedio s razlikom većom od 22 postotna boda.
Ovoga se puta republikanska prednost smanjila na svega osam bodova, što upućuje na snažan pomak biračkih preferencija prema demokratima u samo godinu dana.
"Ovo je jedan od najvećih, najočitijih znakova upozorenja za republikance koje smo dosad vidjeli“, napisao je republikanski strateg Matt Whitlock.
"Ako bi se svaki kongresni okrug u zemlji pomaknuo ulijevo za isti iznos – oko 15 bodova – suočili bismo se s plavim valom daleko gorim od onoga iz 2018. godine.“
Trump gubi potporu među Latinoamerikancima i mladima
Razočarani Trumpovim politikama, neke od skupina koje su prošle godine bile ključne za njegovu pobjedu pokazuju znakove udaljavanja.
Prema nedavnoj anketi YouGova, Trumpova potpora među Latinoamerikancima, skupinom koja mu je pružila presudnu podršku 2024. godine, naglo pada.
Dok su u veljači omjeri odobravanja i neodobravanja bili gotovo izjednačeni, Trumpovi su rezultati sada u dubokom minusu od 38 bodova (31 % odobravanja, 69 % neodobravanja).
Sličan se trend bilježi i među mladima, još jednoj ključnoj skupini u kojoj je Trump ostvario značajne pomake, budući da su se mladi Amerikanci posljednjih godina kretali prema konzervativnijim stavovima.
Neki republikanci počinju se udaljavati od Trumpa
Osjećajući promjenu političkih vjetrova, pojedini republikanci sada se osjećaju ohrabreno suprotstaviti se određenim dijelovima Trumpove agende ili samom Trumpu.
U prosincu su republikanski državni senatori u Indiani blokirali agresivan pokušaj Bijele kuće da se precrtaju izborne granice kongresnih okruga u toj saveznoj državi.
U isto vrijeme, 20 republikanaca u Kongresu pridružilo se demokratima u podršci zakonu kojim bi se poništila Trumpova izvršna uredba kojom se ograničavaju sindikalna prava saveznih službenika.
Također, prošlog prosinca Kongres je usvojio dvostranački zakon o jačanju europske obrane, čime je otvoreno dovedena u pitanje Trumpova vanjskopolitička strategija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare