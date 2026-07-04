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s Mount Rushmorea

Trump: Amerika nikada neće biti komunistička zemlja! Brzo ćemo ih protjerati...

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Hina
|
04. srp. 2026. 08:14
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U.S. President Donald Trump delivers remarks during a celebration for the 250th anniversary of U.S. independence, at Mount Rushmore in Keystone, South Dakota, U.S., July 3, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Amerikance da zaštite svoje slobode od „komunističke” prijetnje progresivnih članova demokratske stranke, govoreći ispred Mount Rushmorea uoči obilježavanja 250. godišnjice neovisnosti SAD-a.

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„Stojimo ispod spomenika ovim herojima, istinske skupine nevjerojatnih ljudi, i ponovno se posvećujemo tome da budemo nacija velika, odvažna, plemenita i snažna poput ovih američkih divova. To nije lako, ali mi ćemo to ostvariti”, rekao je Trump pred planinom u Južnoj Dakoti u kojoj su uklesane glave četvorice američkih predsjednika – Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i Theodorea Roosevelta. 

„Svjedočimo povratku komunističke prijetnje u našoj zemlji, uključujući od strane novopridošlica u našu državu koji prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu”, nastavio je republikanac. 

„Nećemo dopustiti da se to dogodi”.

Trump tjedan dana upozorava na uspjehe demokratskih socijalista, no u govoru u petak iznio je svoju dosad najoštriju i najopsežniju argumentaciju na tu temu, u trenutku kad se Amerikanci bore s inflacijom i visokim cijenama goriva uzrokovanim sukobom na Bliskom istoku. 

Sve zabrinutiji da bi zbog rata s Iranom i njegovih posljedica stranka na međuizborima u studenom mogla izgubiti kontrolu nad barem jednim domom Kongresa, republikanci upozoravaju na nedavni niz uspjeha ljevičarskih demokratskih kandidata.

Trump svojom tvrdnjom da prijetnja dolazi i od „novopridošlica u našu zemlju” povezuje svoju antikomunističku retoriku s antiimigrantskim stavom koji ga je vratio u Bijelu kuću, piše Reuters. U jednom trenutku poručio je da te pridošlice treba protjerati.

„Odlučno prisežemo, svima na znanje, da će građani Sjedinjenih Američkih Država uskoro pobijediti komunizam... Brzo ćemo ih protjerati i nastavit ćemo graditi našu zemlju većom, boljom i snažnijom nego ikad prije. Amerika nikada neće biti komunistička zemlja!”, kazao je Trump.

„Izbore na sredini mandata možemo izgubiti samo ako sami sebi dopustimo da ih izgubimo”. 

Četvero progresivnih kandidata, uključujući troje demokratskih socijalista, pobijedilo je na napetim unutarstranačkim izborima Demokratske stranke u New Yorku prošlog tjedna i u Coloradu u utorak. Progresivni kandidati također su odnijeli pobjede u Kentuckyju, New Jerseyju, Ohiju, Pennsylvaniji i Teksasu.

Trump je prošlog tjedna njihove pobjede nazvao „najvećom prijetnjom našoj zemlji od njezina osnutka”.

Trump bi se u subotu povodom Dana neovisnosti trebao obratiti okupljenima na National Mallu, uslijed nesnosnog toplinskog vala koji je poremetio proslave diljem velikog dijela zemlje.

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Teme
donald trump sad imigracija komunizam

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