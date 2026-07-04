Trump: Amerika nikada neće biti komunistička zemlja! Brzo ćemo ih protjerati...

„Stojimo ispod spomenika ovim herojima, istinske skupine nevjerojatnih ljudi, i ponovno se posvećujemo tome da budemo nacija velika, odvažna, plemenita i snažna poput ovih američkih divova. To nije lako, ali mi ćemo to ostvariti”, rekao je Trump pred planinom u Južnoj Dakoti u kojoj su uklesane glave četvorice američkih predsjednika – Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i Theodorea Roosevelta.