objavila Bijela kuća
Trump bliskoj suradnici Natalie Harp i drugima dao novčane darove od 45.000 dolara
Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine izvršnoj pomoćnici Natalie Harp i još troje bliskih suradnika zaposlenih u Zapadnom krilu darovao desetke tisuća dolara u gotovini, pokazuju financijske prijave koje je objavila Bijela kuća.
Isplate su izazvale etičke dvojbe jer je saveznim službenicima zakonom uglavnom zabranjeno primati dodatne naknade povrh državne plaće, piše Reuters.
Natalie Harp, savjetnica za komunikacije Margo Martin i zamjenica ravnatelja operacija Ovalnog ureda Chamberlain Harris primile su po 45.000 dolara. U njihovim su prijavama isplate opisane kao „novčani dar za blagdane“.
Prema godišnjem izvještaju Bijele kuće o osoblju dostavljenom Kongresu, isplaćeni iznosi odgovaraju približno trećini godišnje savezne plaće tih suradnica, koja iznosi 150.000 dolara. Financijske prijave pokazuju da je Walt Nauta, još jedan Trumpov suradnik koji obavlja dužnost ravnatelja operacija Ovalnog ureda, dobio 20.000 dolara u gotovini. Njegova godišnja plaća iznosi 175.000 dolara.
O darovima je u utorak prvi izvijestio The Washington Post.
„Član osoblja Bijele kuće nije vaš vratar s Pete avenije“, napisao je na društvenim mrežama Richard W. Painter, profesor prava koji je od 2005. do 2007., tijekom predsjedničkog mandata Georgea W. Busha, bio glavni pravnik Bijele kuće za etička pitanja.
Bijela kuća: Darovi su bili u skladu s pravilima
Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle rekao je da su darovi bili u skladu s etičkim pravilima.
„Predsjednik već dugo običava davati božićne darove ljudima iz svojeg okruženja, uključujući povremeno zaposlenike i suradnike, kako u vladi tako i tijekom vremena provedenog u privatnom sektoru“, rekao je Ingle u izjavi objavljenoj u srijedu. „Darovi o kojima je ovdje riječ nemaju nikakve veze sa službenim državnim dužnostima tih osoba te su stoga u potpunosti dopušteni prema relevantnim pravnim i etičkim standardima.“
Harp i Nauta ubrajaju se među Trumpove najpouzdanije suradnike te imaju gotovo neprekidan pristup predsjedniku tijekom dugih dana na putovanjima ili u Bijeloj kući.
Harp se prošlog mjeseca našla pod povećalom javnosti nakon što je The Washington Post izvijestio da su ona i Nauta bili u kamionu za dostavu hrane kojim je Trump potajno prevezen do zrakoplova kojim je u srpnju letio iz Turske u Ujedinjeno Kraljevstvo, usred zabrinutosti zbog mogućih prijetnji iz Irana.
Prema osobi upoznatoj s njezinom ulogom, Harp upravlja Trumpovim računom na Truth Socialu, objavljuje u njegovo ime i pomaže mu sastavljati poruke za društvene mreže. Kolege je ponekad nazivaju „ljudskim pisačem“ jer Trumpu s pomoću prijenosnog pisača koji nosi sa sobom dostavlja novinske članke, često one koji ga prikazuju u povoljnom svjetlu.
Nautu, bivšeg osobnog poslužitelja u Bijeloj kući, savezni su tužitelji optužili da je Trumpu pomagao sakriti strogo povjerljive dokumente koje je republikanski predsjednik odnio nakon završetka svojeg prvog mandata u Bijeloj kući 2021. godine. Nauta se izjasnio da nije kriv, a postupak je obustavljen nakon Trumpova povratka na vlast.
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