Trump bliskoj suradnici Natalie Harp i drugima dao novčane darove od 45.000 dolara

„Predsjednik već dugo običava davati božićne darove ljudima iz svojeg okruženja, uključujući povremeno zaposlenike i suradnike, kako u vladi tako i tijekom vremena provedenog u privatnom sektoru“, rekao je Ingle u izjavi objavljenoj u srijedu. „Darovi o kojima je ovdje riječ nemaju nikakve veze sa službenim državnim dužnostima tih osoba te su stoga u potpunosti dopušteni prema relevantnim pravnim i etičkim standardima.“