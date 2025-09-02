Trump će Rudyju Giulianiju dodijeliti najviše odlikovanje

Godine 2023. Giuliani je na sudu priznao da je dao klevetničke izjave o dvojici izbornih radnika u Georgiji kada ih je lažno optužio da pokušavaju pomoći u krađi izbora 2020. za demokrata Joea Bidena. Savezni sudac je u siječnju proglasio Giulianija krivim za nepoštivanje suda jer nije udovoljio zahtjevima radnika za informacijama o tome koja bi se njegova imovina mogla koristiti za otplatu presude za klevetu.