Europska krajnja desnica okrenula leđa Trumpu: "Što god on dotakne, pretvori se u s**nje"

"Razgovarala sam s Donaldom Trumpom prije nekoliko sati i rekla mu što mislim", rekla je u nedjelju dodajući kako smatra da postoji "problem u razumijevanju i komunikaciji" između Washingtona i Europe. Od tada se nije oglašavala, ali talijanski mediji pišu da se ona protivi uvođenju uzvratnih carina SAD-u te da umjesto toga pokušava smiriti krizu pregovorima.