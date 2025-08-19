Nižu se reakcije nakon ključnog sastanka, napadi su nastavljeni: "Nisam uvjeren u Putina"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je izrazio oprez u vezi sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji organizira američki predsjednik Donald Trump.
Sastanak Zelenskog i Putina bio bi korak naprijed, rekao je francuski predsjednik nakon samita Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika u Bijeloj kući.
"Mislim li da bi mogao biti konačni? Ostajem vrlo oprezan", rekao je Macron, naglašavajući da posao još nije ni blizu završenom.
"Imamo američkog predsjednika i Ukrajinu koji žele mir... Nisam uvjeren u Putina", rekao je.
"Imam najveće sumnje prema želji ruskog predsjednika za mirom. Njegov je krajnji cilj zauzeti što više teritorija, oslabiti Ukrajinu i imati Ukrajinu koja nije održiva sama po sebi ili unutar ruske sfere utjecaja. To je svima prilično očito."
Macron je rekao da Trump vjeruje da može postići dogovor i vjeruje da i Putin želi mir.
"Ali ako proces bude odbijen, svi se slažemo da će se sankcije [Rusiji] morati povećati i, u svakom slučaju, morali bismo zauzeti stav koji vrši veći pritisak na Rusiju da se vrati za pregovarački stol."
„To je u biti ono što je danas dogovoreno. Ovo je samo jedan korak. Neću proglasiti pobjedu, ali kada pogledam gdje smo bili prije nekoliko mjeseci i... gdje smo sada, vrlo sam zadovoljan postignutim napretkom.“
Što se tiče središnjeg pitanja sigurnosnih jamstava nakon mirovnog sporazuma, Macron je naglasio potrebu za „snažnom ukrajinskom vojskom“, kao i „uvjerljivim snagama na kopnu, u zraku i na moru koje su saveznici spremni pružiti Ukrajini“.
Dok su trajali sastanci u Washingtonu, napadi su nastavljeni
Ruske snage izvele su napade dronovima i raketama na središnju i južnu Ukrajinu, dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastajao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima u Washingtonu, prenosi njemaćka novinska agencija dpa.
Prema ukrajinskim zračnim snagama i vojnim promatračima, napadi su bili usmjereni na središnju ukrajinsku regiju Poltavu, posebno industrijski grad Kremenčuk.
Na regiju je ispaljeno nekoliko desetaka dronova i najmanje dvije balističke rakete.
Balistička raketa je navodno pogodila metu u južnoj ukrajinskoj regiji Odesa.
Detalji o šteti ili žrtvama ostaju nejasni.
U međuvremenu, ukrajinski napadi dronova zabilježeni su u ruskoj regiji Volgi.
Ruski mediji izvijestili su, pozivajući se na guvernera Volgograda Andreja Bočarova, da su ostaci dronova izazvali požare u rafineriji nafte i oštetili bolnicu, ali nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.
Letovi u zračnoj luci Volgograd privremeno su obustavljeni.
Ukrajina se brani od ruske invazije gotovo tri i pol godine.
