Netanyahu dolazi u Washington, razgovarat će s Trumpom o Iranu

Hina
07. velj. 2026. 20:57
Trump i Netanyahu
JIM WATSON / AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastat će se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u srijedu u Washingtonu, gdje će raspravljati o pregovorima s Iranom, najavio Netanyahuov ured u subotu.

Iranski i američki dužnosnici održali su neizravne nuklearne pregovore u glavnom gradu Omana Muskatu u petak. Obje strane rekle su kako uskoro očekuju nove razgovore.

Regionalni diplomat kojeg je Teheran brifirao o pregovorima rekao je Reutersu da je Iran inzistirao na svome "pravu obogaćivanja uranija" tijekom pregovora sa SAD-om, a da raketni kapaciteti Teherana nisu bili dio rasprava.

Iranski dužnosnici isključili su mogućnost rasprave o iranskim projektilima, jednom od najvećih takvih arsenala na Bliskom istoku, i rekli da Teheran želi da mu se prizna pravo na obogaćivanje uranija.

"Premijer vjeruje da bilo kakvi pregovori moraju uključivati ograničavanje balističkih projektila i obustavljanje potpore iranskoj osovini", priopćio je Netanyahuov ured.

Teme
