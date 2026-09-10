Trump obećao 5000 dolara svakom biraču u slučaju pobjede republikanaca

Tijekom svog obraćanja Trump se pohvalio "dvjema najboljim godinama u povijesti predsjedničke dužnosti”, stavivši se pritom u samo središte izbora unatoč sve većem padu svoje popularnosti. Ipak, nije bilo jasno hoće li se njegov govor, nalik onima iz predizborne kampanje, svidjeti ključnim neodlučnim biračima koji su se, prema rezultatima anketa, udaljili od Trumpove stranke uslijed rastućeg nezadovoljstva troškovima života i ratom protiv Irana, analizira novinska agencija.