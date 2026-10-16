Trump obilazi Ameriku, ali više uživa u ovacijama nego u kampanji. Ankete mu ne idu u prilog

REUTERS/Nathan Howard/ilustracija

Donald Trump obilazi Ameriku kako bi potaknuo potporu birača za republikanske kandidate koji se suočavaju s neizvjesnim utrkama na izborima za Kongres na sredini njegova mandata, no ti skupovi američkog predsjednika često su u sjeni prizora njegova uživanja u izrazima obožavanja gorljivih pristaša, piše francuska novinska agencija AFP.

Podijeli

Oglas

AFP ga je u utorak i srijedu pratio tijekom jednog takvog putovanja na američki zapad, koje je obuhvaćalo niz kratkih letova i skupova u ledenjačkoj dolini na Aljasci, na sušnoj ravnici u Arizoni te u šumama Montane.

Republikanski čelnik računa na svoju sposobnost mobiliziranja birača, unatoč anketama koje predviđaju da će njegova stranka 3. studenoga izgubiti kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa.

Prema anketi Fox Newsa objavljenoj u četvrtak, njegova podrška iznosi svega 36 posto što je nova najniža razina ponajviše zbog rastućeg nezadovoljstva troškovima života.

„Molim vas, zamislite da sam ja na glasačkom listiću”, rekao je u srijedu okupljenima u Bullhead Cityju u Arizoni ovaj 80-godišnji čelnik, noseći crvenu kapu.

Nostalgija za 2024.

Godine 2024. osvojio je gotovo 78 posto glasova u okrugu u Arizoni u kojem je sad održao govor. U druga dva okruga koja je posjetio, na Aljasci i u Montani, također je ostvario uvjerljive pobjede nad demokratkinjom Kamalom Harris.

Donald Trump ne krije da radije odlazi u sredine koje su mu naklonjene, a novinarima je rekao da želi „odati poštovanje” svojim pristašama. „Vratili smo duh” predsjedničke kampanje iz 2024., izjavio je.

Teško je to procijeniti, ocjenjuje Afp.

Svaki njegov nastup privukao je vjerne pristaše – jezgru njegova pokreta MAGA („Učinimo Ameriku ponovno velikom”) koji su mu, čini se, spremni oprostiti i vrtoglav rast cijena goriva i rat u Iranu.

„Zemlja mora biti malo strpljivija”, rekla je u srijedu za AFP Theresa Hallesy iz Montane. „U svijetu se događa mnogo toga na što on ne može utjecati, ali se ipak mora nositi s time. Mislim da idemo u pravom smjeru.”

Ova 68-godišnja umirovljenica čekala je više od sedam sati da Trump uđe u veliku rodeo arenu, koja je za tu prigodu prenamijenjena.

Američki predsjednik prikuplja potporu za svoju stranku, no tijekom turneje činio se gotovo nesklonim pozivanju lokalnih kandidata da mu se pridruže na pozornici.

'Jedna minuta'

"Želim da izađeš na pozornicu samo na jednu minutu – ne želimo te slušati dvije ili tri minute, već samo jednu minutu", rekao je Andyju Biggsu, konzervativcu koji se kandidira za guvernera Arizone.

Republikanski vođa za svaku regiju uvijek ima jednu ili dvije poruke prilagođene lokalnim prilikama.

U utorak je na Aljasci u dvorani za hokej prenamijenjenoj u prostor za predizborni skup iznio svoje argumente kojima dovodi u pitanje klimatske promjene.

U saveznoj državi čije je gospodarstvo usko povezano s fosilnim gorivima, Trump je promovirao veliki projekt ukapljenog prirodnog plina. Također je dodijelio predsjednička pomilovanja dvojici automehaničara osuđenih zbog preinaka na dizelskim motorima kojima su se zaobilazili propisi o emisijama štetnih plinova.

Na svakom skupu Donald Trump obećavao je da će svaki Amerikanac dobiti 5000 dolara ako republikanci zadrže većinu u Zastupničkom domu i Senatu. Ostaje nejasno kako bi se financirao taj vrlo kontroverzan prijedlog, koji je naišao na kritike oporbe.

Ipak, umjesto prave predizborne ofenzive, njegovi skupovi ostavljaju dojam završne turneje predstave čija glavna zvijezda – baš kao i publika – već osjeća nostalgiju, zaključuje Afp

Katarski zrakoplov

U Montani su se tisuće oduševljenih pristaša smijale već dobro poznatoj imitaciji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a Trumpa su ispratili s pozornice ovacijama dok je odlazio plešući uz neizbježne taktove pjesme „YMCA”.

U Arizoni je ovaj milijarder oduševio publiku preletom novog predsjedničkog zrakoplova – raskošnog dara iz Katara.

Na pozornici se našalio na račun tog poklona, ​​čija se vrijednost procjenjuje na 400 milijuna dolara: „Znate, kad vam netko nešto pokloni, onda to i uzmete, zar ne?”

Ta šala nije baš najbolje sjela publici u okrugu u kojem su stope siromaštva i nezaposlenosti znatno iznad nacionalnog prosjeka.

Vođa republikanaca potom je s dozom žaljenja progovorio o skorom kraju svog mandata, rekavši kako se pomirio s time da će potrajati još „dvije i pol godine. A sada, nažalost, i nešto manje od toga.”

„Spomenuo sam to jučer, a oni su počeli vikati: 'Još četiri godine! Još četiri godine!'” nastavio je Trump.

Zastao je. Pričekao. Publika je naposljetku shvatila znak, pa je nekoliko glasova započelo skandiranje: „Još četiri godine! Još četiri godine!”.

No, bez previše uvjerenja, dodaje Afp.