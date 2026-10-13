RUSKO GORIVO ZA AMERIKU
Može li Trumpovo energetsko primirje riješiti globalnu krizu s dizelom? Štern: "To su premale količine"
Američki predsjednik Donald Trump prošlog je petka najavio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, a u nedjelju je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je ono stupilo na snagu.
"Od ovog trenutka na snazi je ENERGETSKO PRIMIRJE u ratu Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale. Nemojte ga prekršiti", napisao je.
U petak je Trump objavio kako je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao odmah pustiti 300.000 tona dizelskog goriva "na američko i globalno tržište" te da će nakon te pošiljke uslijediti još nekoliko većih - najprije pola milijuna tona, potom milijun tona u studenome, a nakon toga još tri milijuna tona dizela.
Pošiljka dizela uoči međuizbora
Time je Donald Trump praktički prekršio američke sankcije na uvoz ruske nafte plina, donesene tek nekoliko tjedana ranije.
Njegovu najavu da će u studenome barem milijun tona ruskog dizela stići u SAD naprosto je nemoguće ne povezati s američkim međuizborima (midterms) 3. studenoga kada će biti biran novi saziv Zastupničkoga doma, 35 od stotinu članova Senata te guverneri 36 saveznih država. Ne samo rat u Ukrajini, nego i američko-izraelski napad na Iran u veljači koji je eskalirao u širi sukob na Bliskom istoku, izazvali su globalne poremećaje u opskrbi energentima, a time i njihove visoke cijene na tržištima. Kriza se itekako osjeti i u SAD-u gdje je, kako piše BBC, krajem rujna cijena dizela dosegla rekordnih 6,53 dolara (5,84 eura) za galon (3,78 litara) a trenutno iznosi 6,28 dolara.
"Niže cijene za Amerikance, posebno za naše velike poljoprivrednike, rančere i vozače kamiona, moj su najveći prioritet", također je poručio Trump u objavi na Truth Social.
Sporazum koji "zabija klin u zapadni savez"
Njegovu odluku da Rusiji omogući izvoz dizela u SAD usprkos sankcijama Zapada kritizirali su ne samo demokratski, nego i mnogi republikanski zastupnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je taj čin "poklonom Putinu", a oštre kritike uputila je i Europska unija (EU) koja je u ponedjeljak dodatno proširila svoje sankcije Rusiji.
CNN pak piše kako Trumpov dizelski sporazum s Putinom "zabija klin u zapadni savez".
"Sporazum, koji uključuje suspenziju sankcija na izvoz goriva Rusiji na šest mjeseci kako bi se omogućila prodaja dizela po tržišnim cijenama, bit će dobrodošao poticaj za rusko gospodarstvo suočeno s teretom rata u Ukrajini koji traje puno dulje nego što se očekivalo. No za Putina prava korist nisu milijarde dolara novih prihoda. To je klin koji ovaj sporazum i retorika oko njega zabijaju ravno u srce zapadnog saveza, koji je imao za cilj izolirati Moskvu zbog rata u Ukrajini", piše CNN-ov komentator Matthew Chance.
"To neće imati utjecaja na Europu"
Povrh svega, upitno je može li tim sporazumom Rusija uopće osigurati dovoljne količine dizela da bi potrošači u SAD-u osjetili blagotvorne posljedice, odnosno pad cijene tog goriva.
"SAD troši otprilike 3,6 milijuna barela dizela dnevno, pa čak i ako Rusija isporuči obećanih 300.000 tona ovog mjeseca, to predstavlja otprilike polovicu američke dnevne potrošnje", osvrće se BBC u ponedjeljak.
Da je tih 300.000 tona dizela količina nedostatna za "krpanje rupa" američke dnevne potrošnje, ali dostatna za ublažavanje cijena dizela u SAD-u, smatra i energetski stručnjak Davor Štern.
"Ispuštanje veće količine ruskog dizela na američko tržište snizit će cijenu dizela u Americi, ali neće imati nikakvog utjecaja na Europu. To je mala količina, nije nikakav game changer. No oni milijuni tona koji se spominju, to je već značajnija količina, ali za SAD. Korist od toga prvenstveno će imati Amerikanci", kaže.
"Još je rano govoriti o smirivanju cijena"
Štern ističe kako su zapadne sankcije Rusiji toliko neusklađene da ne čudi njihovo kršenje.
"Nisu to sankcije Ujedinjenih naroda pa da se sve članice obvežu na to. EU ima svoje sankcije protiv Rusije pa opet se neke članice EU-a toga drže, a neke ne. Teško je reći što je prosijedi. Vidjet ćemo hoće li te količine dizela koje trebaju stići iz Rusije na američko tržište, pogotovo tih tri milijuna tona koje se spominju, utjecati na psihologiju svjetskih burzi. Zasad je rano govoriti o smirivanju cijena dizela u Europi", kazao je.
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