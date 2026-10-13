Može li Trumpovo energetsko primirje riješiti globalnu krizu s dizelom? Štern: "To su premale količine"

Njegovu najavu da će u studenome barem milijun tona ruskog dizela stići u SAD naprosto je nemoguće ne povezati s američkim međuizborima (midterms) 3. studenoga kada će biti biran novi saziv Zastupničkoga doma, 35 od stotinu članova Senata te guverneri 36 saveznih država. Ne samo rat u Ukrajini, nego i američko-izraelski napad na Iran u veljači koji je eskalirao u širi sukob na Bliskom istoku, izazvali su globalne poremećaje u opskrbi energentima, a time i njihove visoke cijene na tržištima. Kriza se itekako osjeti i u SAD-u gdje je, kako piše BBC, krajem rujna cijena dizela dosegla rekordnih 6,53 dolara (5,84 eura) za galon (3,78 litara) a trenutno iznosi 6,28 dolara.