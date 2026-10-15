KULTURNI RATOVI
Stvorila je Harryja Pottera, a onda podijelila obožavatelje: Stiže dokumentarac o J. K. Rowling
BBC je naručio dvodijelni dokumentarni film o karijeri i nasljeđu J. K. Rowling, autorice serijala o Harryju Potteru, koja posljednjih godina izaziva snažne podjele u javnosti.
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Dokumentarna serija istražit će kako su njezina "nepokolebljiva osobna uvjerenja potaknula napetu raspravu koja izaziva podjele i traje do danas".
Kontroverzna književnica, koja je zbog stavova o rodu i transrodnoj zajednici otuđila znatan dio svojih obožavatelja, ali i glumaca iz filmskih adaptacija njezinih knjiga, ne sudjeluje u stvaranju dokumentarca.
Od djetinjstva do milijarderskog carstva Harryja Pottera
Prvi dio dokumentarca bavit će se autoričinim djetinjstvom obilježenim ljubavlju prema knjigama te nastankom serijala o Harryju Potteru.
"Dok su knjige nadahnjivale generaciju onih koji su se osjećali kao autsajderi i povezivale milijune mladih obožavatelja putem interneta koji je tada bio u razvoju, Rowling je stvorila svijet čije se gospodarsko nasljeđe mjeri milijardama", navodi se u priopćenju.
Druga epizoda istražit će njezinu karijeru nakon Harryja Pottera.
"U vrijeme uspona društvenih mreža i sve intenzivnijih kulturnih ratova, njezini istupi o škotskoj neovisnosti, feminizmu, slobodi govora i rodnom identitetu doveli su je u središte sve ogorčenijih internetskih sukoba."
Dokumentarac stiže nakon nove serije o Harryju Potteru
Najava dokumentarca, čija se premijera očekuje sljedeće godine, nakon početka prikazivanja HBO-ove nove adaptacije Harryja Pottera u prosincu, dolazi nakon što je BBC optužen za "cenzuriranje prava transrodnih osoba", javlja Euronews.
Optužbe su uslijedile nakon što je BBC zamaglio slogan podrške transrodnim osobama "Protect The Dolls" na majici koju je glumica Bethany Antonia, poznata po seriji "Zmajeva kuća" (House of the Dragon), nosila tijekom jedne epizode emisije "Strictly Come Dancing".
Nova HBO-ova serija o Harryju Potteru također je izazvala brojne rasprave i kontroverze. Mnogi obožavatelji javno su kritizirali Rowling, koja je izvršna producentica serije, te pozivali na bojkot zbog njezine navodne "transfobije".
Glumci na meti kritika zbog sudjelovanja u seriji
U kolovozu se na meti kritika našao glumac Nicolas Hoult zbog pridruživanja glumačkoj postavi serije. Hoult je naposljetku odustao od uloge, a zamijenio ga je Kit Harington, koji se također suočio s negativnim reakcijama.
John Lithgow, koji će u seriji glumiti Albusa Dumbledorea, nedavno je izjavio da je razmišljao o odustajanju od projekta zbog kritika koje je dobio zbog stavova J. K. Rowling prema transrodnim osobama.
Ipak, otkrio je da je odlučio ostati u projektu, opisujući knjige o Harryju Potteru kao djela koja su "nedvojbeno na strani dobra, protiv netolerancije i zadrtosti".
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