Astronomi otkrili misteriozan signal iz dijela svemira u kojem ne bi trebalo biti ničega

Zbog toga je moguće da se izvor signala tada još nije pojavio. Problem je i u tome što je samo na temelju jedne emisijske linije vrlo teško odrediti o kakvom je objektu riječ, osobito ako nije poznata njegova udaljenost. Širenjem svemira svjetlost se rasteže prema sve duljim, crvenijim valnim duljinama. Zbog toga infracrveni foton može potjecati od energetski snažne svjetlosti vrlo udaljenog objekta ili od manje energične svjetlosti mnogo bližeg izvora.