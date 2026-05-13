THOMAS L. FRIEDMAN
Apel američkog analitičara: Razumijem vas, prezirete Trumpa, ali pomozite nam protiv Irana!
Thomas L. Friedman, dugogodišnji kolumnist i vanjskopolitički analitičar New York Timesa, u novoj kolumni upozorava da Europa više ne može ignorirati rat između SAD-a, Izraela i Irana, bez obzira na duboko nepovjerenje prema Donaldu Trumpu.
Smatra da bi NATO trebao stati iza američke vojne prisutnosti u Perzijskom zaljevu kako bi spriječio Iran da preuzme kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, jednom od najvažnijih svjetskih energetskih ruta.
"Razumijem vas. Prezirete predsjednika Trumpa iz svih ispravnih razloga. Okrenuo je leđa Ukrajini. Prijetio je Grenlandu i Kanadi. Ulizivao se Putinu. Nagriza američke demokratske institucije i norme", piše Friedman, podsjećajući i da je Trump toliko vrijeđao europske partnere da je njemački kancelar Friedrich Merz nedavno poručio kako Iran "ponižava" Trumpovu Ameriku.
No odmah potom šalje brutalno izravnu poruku Europi.
"Sada to prebolite."
Friedman je uvjeren da bi NATO trebao hitno okupiti svoje mornarice i pridružiti se američkoj floti u Perzijskom zaljevu kako bi Iranu jasno poručio da nikada neće odlučivati tko smije prolaziti kroz Hormuški tjesnac.
"Ako Iran pokuša kontrolirati prolaz, neće se suočiti samo sa SAD-om i Izraelom, nego s cijelim zapadnim savezom", upozorava.
"Trump i Netanyahu su sve stjerali u kut"
Kolumnist New York Timesa pritom ne štedi kritike na račun Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Opisuje ih kao "dva nepromišljena egomanijaka" koji su rat pokrenuli bez konzultacija s NATO-om, bez plana za "dan poslije" i bez ikakvog međunarodnog legitimiteta.
"Ta dvojica nisu ni približno pametna koliko misle da jesu", piše Friedman, dodajući da su "stjerali sebe u kut, ali problem je što su u isti taj kut stjerali i sve ostale".
Ipak, smatra da Europa nema luksuz ostati po strani jer bi dopuštanje Iranu da praktično drži Hormuški tjesnac kao taoca moglo imati katastrofalne posljedice za svjetsku ekonomiju i energetsku sigurnost.
Friedman posebno naglašava da Europa ovisi o plinu iz Zaljeva te upozorava da bi destabilizacija regije mogla europske države ponovno gurnuti u energetsku ovisnost o Rusiji.
Jedan od najozbiljnijih dijelova Friedmanove kolumne odnosi se na tvrdnje da Iran pokušava institucionalizirati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.
Pozivajući se na Lloyd's List Intelligence, Friedman piše da je Teheran već osnovao novu instituciju pod nazivom "Uprava za tjesnace Perzijskog zaljeva". Prema njegovim riječima, Iran se pokušava nametnuti kao jedini autoritet koji može izdavati dozvole za prolazak brodova kroz tjesnac te pritom naplaćivati naknade.
"Ako to postane novo normalno, tko zna koje će još države početi postavljati vlastite "naplatne kućice" na ključnim pomorskim rutama", upozorava Friedman.
Kolumnist pritom priznaje da Trump i Netanyahu nisu učinili ništa čime bi zaslužili potporu NATO saveznika.
"Trump je godinama omalovažavao NATO, potkopavao savez i bio ravnodušan prema inflaciji i energetskim problemima koje je ovaj rat izazvao Europi", navodi Friedman, dodajući kako zbog toga vjeruje da će europske države vrlo vjerojatno odbiti njegov apel.
"Potrebno je možda postalo nemoguće", zaključuje.
Friedman u tekstu tvrdi i da Trump svakim danom djeluje sve nestabilnije.
Komentirajući Trumpovu objavu na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je iranske pregovarače nazvao "takozvanim predstavnicima", Friedman ismijava američkog predsjednika pitanjem zašto je onda s njima tjednima pregovarao.
Dodaje i da je moguće da iranski pregovarači više ni nemaju stvarnu moć jer su, kako piše, Trump i Netanyahu ubili njihove nadređene za koje se vjerovalo da mogu postići ozbiljan dogovor.
"Mislili su da će režim pasti, a zapravo su ga samo dodatno učvrstili", smatra Friedman.
Autor New York Timesa tvrdi i da Trump ne razumije ideološku dimenziju iranskog režima.
"Trump misli da su svi korumpirani jer je okružen korupcijom, financijskom ili moralnom. Zato ne može shvatiti da papa ili ajatolah neće jednostavno pristati na njegovu volju. Ne, oni doista vjeruju u ono što zastupaju", piše Friedman.
"Poljubac smrti za svaku državu"
Friedman posebno upozorava na posljedice rata za arapske države Zaljeva, koje bi, prema njegovu mišljenju, mogle postati najveći gubitnici sukoba.
Citira emiratsko-libanonskog analitičara Nadima Koteicha koji tvrdi da se Bliski istok danas nalazi između dva modela budućnosti - Dahiye ili Dubaija.
"Dahiya" je naziv šijitskog predgrađa Bejruta, uporišta Hezbolaha i simbol modela koji Iran pokušava proširiti regijom - anti-demokratskog, anti-modernog i puritanskog islamističkog sustava.
"To je poljubac smrti za svaku državu", piše Friedman, dodajući da takav model svaku zemlju pretvara u "još jednu prosječnu verziju Irana".
Suprotno tome stoji "Dubai model", koji su razvili Ujedinjeni Arapski Emirati i druge zaljevske monarhije. Taj model temelji se na učinkovitoj birokraciji, umjerenom islamu, vjerskom pluralizmu i otvorenosti prema svijetu.
Friedman navodi da su upravo zbog toga Dubai i Emirati desetljećima privlačili investitore, turiste i talentirane ljude iz cijelog arapskog svijeta. Iran, smatra Friedman, upravo taj model želi uništiti.
Citira i Minu Al-Oraibi, glavnu urednicu emiratskog dnevnika The National, koja tvrdi da su Emirati gradili društvo otvoreno čak i prema Irancima.
"U Emiratima je postojao iranski bolnički centar, iranska škola i iranski klub. U isto vrijeme, nekoliko ulica dalje u Dubaiju Izraelci su održavali vjenčanja", navodi Friedman njezine riječi.
Ako taj model propadne, upozorava Al-Oraibi, a ostatak svijeta počne gledati Iran kao jedinu državu koja se suprotstavila Trumpu i Netanyahu, cijela regija mogla bi platiti ogromnu cijenu.
Friedman kolumnu završava upozorenjem da bi posljedice mogle biti katastrofalne ako Iran iz rata izađe snažniji.
"Razumijem zašto NATO saveznici žele gledati Trumpa i Netanyahua kako žanju ono što su posijali, ali ta dvojica užasnih vođa posijala su vjetar, a svi ćemo požnjeti oluju ako Iran iz ovoga izađe jači."
