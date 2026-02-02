Trump poziva na nacionalizaciju izbora u SAD-u

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da bi republikanci trebali nacionalizirati izbore, nastavljajući inzistirati na lažnim teorijama zavjere o raširenim izbornim prijevarama na predsjedničkim izborima 2020. godine.
"Želimo preuzeti kontrolu"
Ovaj prijedlog – koji je u suprotnosti s Ustavom, prema kojem su savezne države nadležne za provođenje izbora – dolazi manje od tjedan dana nakon što je FBI izvršio raciju u izbornom uredu u okolici Atlante, zaplijenivši glasačke listiće i druge izborne dokumente iz 2020.
„Republikanci bi trebali reći: ‘Želimo preuzeti kontrolu. Trebali bismo preuzeti glasanje barem na 15 mjesta.’ Republikanci bi trebali nacionalizirati glasanje“, rekao je Trump tijekom gostovanja u podcastu bivšeg zamjenika ravnatelja FBI-ja Dana Bongina, koji je ponovno pokrenut u ponedjeljak.
Predsjednik je više puta tvrdio da je pobijedio na izborima 2020. „uvjerljivom većinom“, bez dokaza optužujući da su ljudi „ilegalno glasali“. Također se osvrnuo na FBI-jevu raciju u okrugu Fulton u Georgiji, nagovijestivši da će se „pojaviti neke zanimljive stvari“, piše POLITICO.
Usprkos reviziji, Biden pobijedio u Georgiji
Deseci pravnih osporavanja izbornih rezultata nisu iznijeli nikakve vjerodostojne dokaze o masovnim prijevarama, a i državna revizija i ponovno prebrojavanje glasova – koje je zatražio Trumpov stožer – potvrdili su da je bivši predsjednik Joe Biden pobijedio u Georgiji.
Trump je posljednjih mjeseci pojačao napore da dovede u pitanje rezultate izbora 2020., poručivši u siječnju da će „ljudi uskoro biti procesuirani zbog onoga što su učinili“ u vezi s izborima. Njegovo Ministarstvo pravosuđa također je tužilo oko dvadesetak saveznih država, zahtijevajući pristup njihovim biračkim popisima.
Trumpova najnovija prijetnja nacionalizacijom glasanja podsjeća na obećanje koje je dao prošlog ljeta, kada je najavio da će potpisati izvršnu uredbu kojom bi se osigurala „poštenost“ izbora za Kongres 2026. godine.
"Savezne države su agent savezne vlade"
„Zapamtite, savezne države su tek ‘agent’ savezne vlade u brojanju i zbrajanju glasova“, napisao je Trump u kolovozu na društvenim mrežama. „Moraju učiniti ono što im savezna vlada, koju predstavlja predsjednik SAD-a, naredi – ZA DOBRO NAŠE ZEMLJE.“
Trump takvu uredbu još nije potpisao, a Bijela kuća zasad nije pojasnila kako bi se takva inicijativa mogla provesti u skladu s Ustavom.
Zasebna izvršna uredba, koju je Trump potpisao prošlog ožujka i kojom se nastojalo uvesti dokaz o državljanstvu za nacionalni obrazac registracije birača te izmijeniti pravila glasanja poštom, uglavnom je blokirana od strane saveznih sudaca, iako njezina konačna sudbina još nije poznata.
