Trump: Primirje s Iranom je na aparatima za održavanje života. Imam najbolji plan ikad

„Mnogi ljudi su govorili: ‘Pa ima li on plan?’ Da, naravno da imam plan. Imam najbolji plan ikad”, rekao je Trump. „Iran je vojno poražen, potpuno. Ostalo im je još nešto malo, vjerojatno su to izgradili tijekom ovog razdoblja. To ćemo riješiti za otprilike jedan dan. Ali imam plan – vrlo je jednostavan plan, ne znam zašto to jednostavno ne kažete jasno: Iran ne može imati nuklearno oružje.”