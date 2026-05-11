Trump: Primirje s Iranom je na aparatima za održavanje života. Imam najbolji plan ikad

Američki predsjednik rekao je za Fox News da su iranski pregovarači poručili kako bi SAD morao preuzeti „nuklearnu prašinu” iz uništenih postrojenja u toj zemlji, tvrdeći da Iran nema tehnologiju za to.
Oglas
Dodao je da SAD ne zna kako bi mogao ući u Iran kako bi nastavio s uklanjanjem „nuklearne prašine”, rekavši da je to pitanje za daljnje pregovore s Iranom. Također je rekao da Iranu nikada ne smije biti dopušteno posjedovanje nuklearnog oružja, piše Al Jazeera.
„Mnogi ljudi su govorili: ‘Pa ima li on plan?’ Da, naravno da imam plan. Imam najbolji plan ikad”, rekao je Trump. „Iran je vojno poražen, potpuno. Ostalo im je još nešto malo, vjerojatno su to izgradili tijekom ovog razdoblja. To ćemo riješiti za otprilike jedan dan. Ali imam plan – vrlo je jednostavan plan, ne znam zašto to jednostavno ne kažete jasno: Iran ne može imati nuklearno oružje.”
Iran je odlučno odbacio tvrdnje da nastoji razviti nuklearno oružje.
Američki predsjednik također je izjavio kako razmatra nastavak američke operacije usmjerene na oslobađanje brodova zaglavljenih u Hormuškom tjesnacu. Operacija „Project Freedom” obustavljena je prošlog utorka, nedugo nakon što je pokrenuta. Dodao je da još nije donio konačnu odluku o tom pitanju.
O iranskom odgovoru na američki mirovni plan rekao je: „To je glup prijedlog i nitko ga ne bi prihvatio”.
Primirje s Iranom opisao je kao „nevjerojatno slabo”. „Rekao bih da je primirje na snažnim aparatima za održavanje života, kao kada liječnik uđe i kaže: ‘Gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike jedan posto šanse da preživi’”, rekao je Trump.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas