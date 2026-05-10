Trump: "Već 47 godina Iranci nas vuku za nos, neće se više smijati!"

Predsjednik Donald Trump u nedjelju je žestoko napao bivšeg predsjednika Baracka Obamu, objavivši da je bio previše slab da bi se pravilno obračunao s „huljama” koje vode Iran.
Oglas
„Iran se igra sa Sjedinjenim Državama i ostatkom svijeta već 47 godina (ODGAĐAJ, ODGAĐAJ, ODGAĐAJ!), a onda su konačno pogodili jackpot kada je Barack Hussein Obama postao predsjednik”, započeo je Trump. „Ne samo da je bio dobar prema njima, bio je sjajan – praktički je stao na njihovu stranu, odbacio Izrael i sve druge saveznike te Iranu dao velik i vrlo moćan novi zamah.”
Predsjednik je zatim napao Obamu zbog nuklearnog sporazuma koji je sklopio s Iranom – teme zbog koje ga Trump već godinama kritizira. Trump je rekao da je Obama stavio 1,7 milijardi dolara u „zelenom kešu” na „srebrni pladanj” i požurio ga dostaviti Teheranu.
„Sve banke u Washingtonu, Virginiji i Marylandu bile su ispražnjene – bilo je toliko novca da iranske hulje nisu znale što bi s njim”, rekao je Trump. „Nikada nisu vidjeli toliko novca, i više nikada neće. Novac je iznesen iz aviona u kovčezima i torbama, a Iranci nisu mogli vjerovati svojoj sreći.”
Trump je završio objavu dodatnim verbalnim napadima na Obamu, kao i bivšeg predsjednika Joea Bidena. Također je optužio Iran za ubojstvo desetaka tisuća prosvjednika ranije ove godine.
„Napokon su pronašli najveću BUDALU od svih, u obliku slabog i glupog američkog predsjednika. Bio je katastrofa kao naš ‘vođa’, ali ne toliko loš kao Pospani Joe Biden!"
"Već 47 godina Iranci nas ‘vuku za nos’, drže nas na čekanju, ubijaju naše ljude svojim improviziranim bombama uz ceste, guše prosvjede, a nedavno su pobili 42.000 nevinih, nenaoružanih prosvjednika, i smiju se našoj sada ponovno VELIKOJ zemlji. Neće se više smijati! Predsjednik DONALD J. TRUMP”, stoji u objavi na Truth Socialu.
Predsjednikova zajedljiva objava dolazi nekoliko dana nakon što je Obama uputio prikrivenu kritiku Trumpu. Obama je upozorio Stephena Colberta da američka demokracija „ne može preživjeti” „politizaciju pravosudnog sustava”, piše Yahoo News, prije nego što je rekao da državni odvjetnik nikada ne smije postati predsjednikov osobni „consigliere” (savjetnik iz mafijaške terminologije).
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas