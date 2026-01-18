Oglas

Trump priprema slanje vojske u Minnesotu: Pokrenut ću zakon o pobuni!

Hina
18. sij. 2026. 07:24
Nacionalna garda
Getty Images via AFP, SPENCER PLATT

Američko ministarstvo obrane naredilo je da se oko 1500 aktivnih pripadnika oružanih snaga pripremi za moguće raspoređivanje u saveznoj državi Minnesoti, objavio je Washington Post u nedjelju, citirajući obrambene dužnosnike.

Vojska je stavila jedinice u stanje pripravnosti u slučaju da nasilje u saveznoj državi eskalira, pream izvješću Washington Posta.

Do poteza je došlo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će aktivirati Zakon o pobuni ako dužnosnici u državi ne zaustave napade prosvjednika na pripadnike službe za imigraciju i carinu (ICE).

"Ne budu li se korumpirani političari Minnesote pridržavali zakona i ne spriječe li profesionalne agitatore i pobunjenike da napadaju domoljube iz ICE-a, koji samo nastoje raditi svoj postao, aktivirat ću ZAKON O POBUNI", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži u četvrtak.

Ni Pentagon ni Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Donald Trump ICE Minnesota

