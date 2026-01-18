Dužnosnik koji je ustrijelio Good bio je ispred njezinog automobila s njene lijeve strane. Ministarstvo domovinske sigurnosti je reklo da ga je auto udario te da se bojao za vlastiti život iako se na videosnimkama vidi da je ostao stajati, zbog čega se dovodi u pitanje u kojoj mjeri je bio u kontaktu s vozilom.