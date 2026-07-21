Iran bombardirao Amazonova postrojenja u Bahreinu: "Odmazda"

Visoki iranski dužnosnik rekao je u ponedjeljak za Reuters da je Teheran od više posrednika primio prijedlog za 10-dnevno primirje u nastojanjima da se spasi privremeni sporazum potpisan prošlog mjeseca. Cilj je tog dokumenta utrti put trajnom sporazumu o okončanju rata koji je započeo 28. veljače američko-izraelskim napadima na Iran.