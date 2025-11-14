Trump prvi puta odobrio prodaju oružja Tajvanu

Donald Trump kaže da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da neće napasti Tajvan dok je republikanski vođa na vlasti. Objava o mogućoj prodaji oružja dolazi nakon što su se Trump i Xi sastali krajem prošlog mjeseca u Južnoj Koreji u nastojanju da osiguraju trgovinski sporazum. Uoči sastanka u Taipeiju je vladao strah da je Trump možda nekako "prodao" tajvanske interese Xiju.