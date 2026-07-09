Trump ublažio retoriku prema Španjolskoj: "Danas su se potpuno iskupili"

Sanchez je na samitu istaknuo da će Španjolska ostvariti taj cilj ove godine, nakon što je više nego udvostručila nominalni obrambeni proračun s 0,98 posto BDP-a u 2017. godini na gotovo 33 milijarde eura. Ublažio je značaj razdora te izjavio da je imao „vrlo srdačan” razgovor s Trumpom tijekom samita.