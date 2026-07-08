kodno ime EFDI
NATO razvija novu strategiju protiv Putina: "Prvi vidjeti. Prvi odlučiti. Prvi udariti"
NATO provodi najveću transformaciju od vremena Hladnog rata. Pod kodnim imenom „Eastern Flank Deterrence Initiative“ (EFDI), Savez gradi visokotehnološki zaštitni štit koji bi, uz pomoć umjetne inteligencije i mreže senzora, trebao spriječiti rusku agresiju prije nego što ona uopće počne.
Oglas
NATO se naoružava protiv Rusije i predsjednika Vladimira Putina. Novim obrambenim planom Savez želi spriječiti svaki iznenadni napad s istoka. Kako izvještava Bild pozivajući se na povjerljive dokumente o projektu kodnog naziva „Inicijativa za odvraćanje istočnog boka“ (Eastern Flank Deterrence Initiative – Efdi), NATO se u budućnosti više neće oslanjati samo na odmazdu, već na prevenciju. Potencijalni napadi trebali bi biti zaustavljeni u samom začetku, prenosi Mateja Papić za Večernji list.
Otkako je Finska pristupila NATO-u, granica prema Rusiji duža je za 1340 kilometara. Ta ranjiva crta bojišnice proteže se od Baltičkog mora pa sve do Rumunjske. Sada se ona pretvara u digitalnu utvrdu. Nema betona ni bodljikave žice. Savez će štititi visokotehnološki zaštitni štit sastavljen od senzora, dronova, satelita i umjetne inteligencije (AI).
Srce sustava je „Kill Web“. Ta digitalna mreža povezuje izviđačke dronove, radarske sustave i satelite u stvarnom vremenu. Nova strategija glasi: „Prvi vidjeti. Prvi odlučiti. Prvi udariti.“ Protivnika treba analizirati i neutralizirati prije nego što uopće postane aktivan.
Dosadašnja se obrana temeljila na odvraćanju. U slučaju napada, tenkovi i vojnici trebali su izaći na teren i vratiti izgubljeno područje. Ti vojni kapaciteti ostaju, ali NATO sada novi fokus stavlja na rano otkrivanje.
Prema pisanju „Bilda“, podaci svih zemalja članica ubuduće će se slijevati u centralnu bazu. Umjetna inteligencija će ih analizirati u djeliću sekunde. Taj koncept trebao bi očuvati borbenu moć i zapovjednicima dati više vremena za reakciju. Nova tehnologija omogućuje da dron munjevitom brzinom otkrije rusku tenkovsku postrojbu. Prikupljeni podaci odmah se uspoređuju sa satelitskim i radarskim snimkama, čime se stvara precizna slika situacije. Na taj način zapovjednik može odabrati najučinkovitije oružje – bilo da je riječ o dronu, topništvu ili raketnim lanserima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas