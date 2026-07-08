NATO razvija novu strategiju protiv Putina: "Prvi vidjeti. Prvi odlučiti. Prvi udariti"

Prema pisanju „Bilda“, podaci svih zemalja članica ubuduće će se slijevati u centralnu bazu. Umjetna inteligencija će ih analizirati u djeliću sekunde. Taj koncept trebao bi očuvati borbenu moć i zapovjednicima dati više vremena za reakciju. Nova tehnologija omogućuje da dron munjevitom brzinom otkrije rusku tenkovsku postrojbu. Prikupljeni podaci odmah se uspoređuju sa satelitskim i radarskim snimkama, čime se stvara precizna slika situacije. Na taj način zapovjednik može odabrati najučinkovitije oružje – bilo da je riječ o dronu, topništvu ili raketnim lanserima.