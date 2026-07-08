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kodno ime EFDI

NATO razvija novu strategiju protiv Putina: "Prvi vidjeti. Prvi odlučiti. Prvi udariti"

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08. srp. 2026. 10:20
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Pavel Bednyakov/via REUTERS

NATO provodi najveću transformaciju od vremena Hladnog rata. Pod kodnim imenom „Eastern Flank Deterrence Initiative“ (EFDI), Savez gradi visokotehnološki zaštitni štit koji bi, uz pomoć umjetne inteligencije i mreže senzora, trebao spriječiti rusku agresiju prije nego što ona uopće počne.

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NATO se naoružava protiv Rusije i predsjednika Vladimira Putina. Novim obrambenim planom Savez želi spriječiti svaki iznenadni napad s istoka. Kako izvještava Bild pozivajući se na povjerljive dokumente o projektu kodnog naziva „Inicijativa za odvraćanje istočnog boka“ (Eastern Flank Deterrence Initiative – Efdi), NATO se u budućnosti više neće oslanjati samo na odmazdu, već na prevenciju. Potencijalni napadi trebali bi biti zaustavljeni u samom začetku, prenosi Mateja Papić za Večernji list.

Otkako je Finska pristupila NATO-u, granica prema Rusiji duža je za 1340 kilometara. Ta ranjiva crta bojišnice proteže se od Baltičkog mora pa sve do Rumunjske. Sada se ona pretvara u digitalnu utvrdu. Nema betona ni bodljikave žice. Savez će štititi visokotehnološki zaštitni štit sastavljen od senzora, dronova, satelita i umjetne inteligencije (AI).

Srce sustava je „Kill Web“. Ta digitalna mreža povezuje izviđačke dronove, radarske sustave i satelite u stvarnom vremenu. Nova strategija glasi: „Prvi vidjeti. Prvi odlučiti. Prvi udariti.“ Protivnika treba analizirati i neutralizirati prije nego što uopće postane aktivan.

Dosadašnja se obrana temeljila na odvraćanju. U slučaju napada, tenkovi i vojnici trebali su izaći na teren i vratiti izgubljeno područje. Ti vojni kapaciteti ostaju, ali NATO sada novi fokus stavlja na rano otkrivanje.

Prema pisanju „Bilda“, podaci svih zemalja članica ubuduće će se slijevati u centralnu bazu. Umjetna inteligencija će ih analizirati u djeliću sekunde. Taj koncept trebao bi očuvati borbenu moć i zapovjednicima dati više vremena za reakciju. Nova tehnologija omogućuje da dron munjevitom brzinom otkrije rusku tenkovsku postrojbu. Prikupljeni podaci odmah se uspoređuju sa satelitskim i radarskim snimkama, čime se stvara precizna slika situacije. Na taj način zapovjednik može odabrati najučinkovitije oružje – bilo da je riječ o dronu, topništvu ili raketnim lanserima.

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nato obrana putin rusija strategija

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