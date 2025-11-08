Trump želi zaobići "velike i loše" osiguravajuće kuće u zdravstvenoj skrbi

„Predlažem republikancima iz Senata da stotine milijardi dolara koje se trenutačno šalju lihvarskim osiguravajućim kompanijama, kako bi se spasilo loše zdravstvo koju pruža ObamaCare, pošalje izravno ljudima kako bi mogli sami kupiti puno bolju zdravstvenu skrb, a da pritom i uštede”, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.