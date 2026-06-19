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Libanon gori

Američki dužnosnik: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre

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N1 Info
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19. lip. 2026. 15:33
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Smoke billows from southern Lebanon following an Israeli strike, as seen from Nabatieh, Lebanon, June 13, 2026.
REUTERS/Stringer

Izrael i proiranski pokret Hezbolah dogovorili su prekid vatre, izjavio je američki dužnosnik. Prekid vatre trebao bi stupiti na snagu u 16 sati po lokalnom vremenu.

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Iz Izraela ni Hezbolaha zasad nema službene potvrde dogovora. Dosadašnji prekidi vatre između Izraela i Libanona, koji su tijekom rata postizani u više navrata, nisu dugo trajali, piše Sky News.

Prema okviru dogovora koji su postigli SAD i Iran, sveobuhvatan prekid vatre trebao je danas stupiti na snagu "na svim bojištima" iranskog rata, uključujući i Libanon. No, kako je ranije izvještavano, Izrael je tijekom noći napao područja na jugu Libanona, tvrdeći da je ubio "desetke Hezbolahovih terorista".

Libanonski dužnosnici naveli su da su među poginulima bile žene i djeca.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu napade je predstavio kao odgovor na napade Hezbolaha u kojima su poginula četiri izraelska vojnika.

Iran optužio SAD za napade

Iran inzistira da je prekid vatre u Libanonu nužan kako bi se nastavili pregovori, izjavio je jedan zastupnik Hezbolaha.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova danas je osudio napade na Libanon i upozorio na njihove posljedice za regionalni mir i sigurnost.

Esmaeil Baghaei izjavio je da SAD snosi "izravnu odgovornost" za nastalu situaciju te dodao da je zaustavljanje rata u Libanonu ključni dio postignutog sporazuma.

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Teme
hezbolah izrael libanon primirje

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