Libanon gori
Američki dužnosnik: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre
Izrael i proiranski pokret Hezbolah dogovorili su prekid vatre, izjavio je američki dužnosnik. Prekid vatre trebao bi stupiti na snagu u 16 sati po lokalnom vremenu.
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Iz Izraela ni Hezbolaha zasad nema službene potvrde dogovora. Dosadašnji prekidi vatre između Izraela i Libanona, koji su tijekom rata postizani u više navrata, nisu dugo trajali, piše Sky News.
Prema okviru dogovora koji su postigli SAD i Iran, sveobuhvatan prekid vatre trebao je danas stupiti na snagu "na svim bojištima" iranskog rata, uključujući i Libanon. No, kako je ranije izvještavano, Izrael je tijekom noći napao područja na jugu Libanona, tvrdeći da je ubio "desetke Hezbolahovih terorista".
Libanonski dužnosnici naveli su da su među poginulima bile žene i djeca.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu napade je predstavio kao odgovor na napade Hezbolaha u kojima su poginula četiri izraelska vojnika.
Iran optužio SAD za napade
Iran inzistira da je prekid vatre u Libanonu nužan kako bi se nastavili pregovori, izjavio je jedan zastupnik Hezbolaha.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova danas je osudio napade na Libanon i upozorio na njihove posljedice za regionalni mir i sigurnost.
Esmaeil Baghaei izjavio je da SAD snosi "izravnu odgovornost" za nastalu situaciju te dodao da je zaustavljanje rata u Libanonu ključni dio postignutog sporazuma.
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