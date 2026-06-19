Američki dužnosnik: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre

Prema okviru dogovora koji su postigli SAD i Iran, sveobuhvatan prekid vatre trebao je danas stupiti na snagu "na svim bojištima" iranskog rata, uključujući i Libanon. No, kako je ranije izvještavano, Izrael je tijekom noći napao područja na jugu Libanona, tvrdeći da je ubio "desetke Hezbolahovih terorista".