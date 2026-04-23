Trumpov izaslanik predložio FIFA-i da Italija zamijeni Iran na SP-u: "Imaju pedigre..."

Visoki izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paolo Zampolli, zatražio je od FIFA-e da zamijeni Iran Italijom na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Kako piše Financial Times, uspostavljena je tako važna američka sportska diplomacija koja uključuje odbačenog saveznika i zakletog neprijatelja.
Zampolli je Trumpu, kao čelniku zemlje suorganizatora, i Gianniju Infantinu, predsjedniku FIFA-e, predložio zamjenu i ustvrdio da talijanska četiri naslova svjetskog prvaka opravdavaju dodjelu mjesta toj zemlji, prema izvorima. Italiju je, podsjetimo, u doigravanju zaustavila Bosna i Hercegovina, koja je slavila nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca u Zenici. To je treće uzastopno Svjetsko prvenstvo na koje se nije uspjela kvalificirati.
Zampollijev plan, navodi FT, pokušaj je popravljanja veza između Trumpa i talijanske premijerke Giorgie Meloni nakon što su se njih dvoje posvađali zbog napada američkog predsjednika na papu Lava XIV. zbog rata u Iranu, rekli su izvori. No, Iran je u srijedu izdao izjavu u kojoj je rekao da je spreman za turnir i da planira sudjelovati.
"Potvrđujem da sam Trumpu i Infantinu predložio da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu. Talijanskog sam podrijetla i bio bi san vidjeti Azzurre na turniru koji organiziraju SAD. S četiri naslova, imaju pedigre da opravdaju uključivanje", rekao je Zampolli za FT.
Iran je prethodno u ožujku rekao da neće sudjelovati na turniru nakon zračnih napada SAD-a i Izraela u kojima su ubijeni brojni visoki dužnosnici i građani, navodeći sigurnosne probleme za svoje sportaše koji putuju u Ameriku.
Trump je rekao da su iranski nogometaši "dobrodošli" u SAD, ali i da bi to bilo neprimjereno i potencijalno opasno za njih.
FIFA je odbila komentirati lobiranje, ali je istaknula nedavne izjave Infantina, koji je rekao da iranska momčad sogurno dolazi na Mundijal. "Iran mora doći ako želi predstavljati svoj narod. Kvalificirali su se, oni stvarno žele igrati i trebali bi igrati", poručio je prošlog tjedna.
Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je da Trumpova administracija čini sve što je potrebno kako bi podržala uspješno Svjetsko prvenstvo, a istovremeno poštuje američki zakon i najviše standarde nacionalne sigurnosti i javne sigurnosti u provođenju njihopvog viznog procesa.
