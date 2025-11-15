Oglas

sporni mirovni odbor

Trumpov plan koji prvi put spominje palestinsku državu pred UN-om: Rusi nude protuprijedlog

Hina
15. stu. 2025. 13:33
Vijeće sigurnosti UN-a u ponedjeljak će glasati o rezoluciji kojom se podržava mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, rekli su diplomati.

Petnaestočlano Vijeće sigurnosti

Prošli su tjedan Amerikanci i službeno pokrenuli pregovore unutar petnaestočlanog Vijeća sigurnosti o tekstu kojim se podržava Trumpov plan za razdoblje nakon prekida vatre u dvogodišnjem ratu Izraela i Hamasa.

Nacrt rezolucije u koji je u četvrtak AFP imao uvid, "pozdravlja osnivanje Odbora za mir", prijelaznoga upravnog tijela za Gazu, kojim bi možda predsjedavao Trump s mandatom do kraja 2027.

Njime bi se države članice  ovlastile da formiraju "privremene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF)" koje bi surađivale s Izraelom i Egiptom, kao i s novoobučenom palestinskom policijom da bi pridonijele osiguranju pograničnih područja i demilitarizaciji Pojasa Gaze.

U nacrtu se spominje mogućnost palestinske države

Za razliku od prethodnih nacrta, u najnovijemu se spominje moguća buduća palestinska država.

Sjedinjene Američke Države i nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja, među kojima su Egipat, Saudijska Arabija i Turska, pozvale su u petak Vijeće sigurnosti UN-a da rezoluciju brzo usvoji. 

"Sjedinjene Američke Države, Katar, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kraljevina Saudijska Arabija, Indonezija, Pakistan, Jordan i Turska izražavaju zajedničku potporu rezoluciji Vijeća sigurnosti koja je trenutačno u fazi razmatranja", stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi te se dodaje da traže "brzo usvajanje" te mjere.

Rusija podijelila konkurentski nacrt

Zajednička izjava u petak uslijedila je u trenutku kada je Rusija članicama Vijeća podijelila konkurentski nacrt rezolucije, kojim se ne odobrava osnivanje mirovnog odbora ni trenutno raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi, prema tekstu u koji je uvid u petak imao i AFP.

U ruskoj se verziji pozdravlja "inicijativa koja je rezultirala prekidom vatre", ali se Trump ne spominje.

Istodobno se u toj verziji glavni tajnik UN-a samo poziva da podnese izvještaj u kojemu se spominje mogućnost raspoređivanja međunarodnih stabilizacijskih snaga u ratom razorenoj Gazi.

Sjedinjene Američke Države prekid vatre nazvale su "krhkim" te su u petak upozorile na rizik od toga da se njihov nacrt u konačnici ne usvoji.

"Svako odbijanje potpore ovoj rezoluciji glas je ili za nastavak vladavine terorista Hamasa ili za povratak u rat s Izraelom, čime se i regija i njezin narod osuđuju na vječni sukob", rekao je američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz za The Washington Post.

"Svako odstupanje od ovog puta, bilo da je riječ o onima koji žele igrati političke igre ili ponovno raspravljati o prošlosti, rezultirat će stvarnom cijenom po ljude."

I premda se dosad činilo da članovi Vijeća podupiru načela mirovnog plana, diplomatski su izvori zamijetili da u američkom tekstu postoje neka pitanja, posebno kad je riječ o izostanku mehanizma praćenja koje bi trebalo obavljati Vijeće, ulozi Palestinske uprave i detaljima mandata ISF-a.

Ruska misija pri UN-u u izjavi je istaknula da se njezin alternativni prijedlog razlikuje tako što priznaje načelo "rješenja dviju država u slučaju izraelsko-palestinskog sporazuma".

"Nažalost, tim odredbama u američkom nacrtu nije posvećena dužna pažnja", upozorili su članovi Vijeća. 

Teme
donald trump gaza palestina palestinska država ujedinjeni narodi

