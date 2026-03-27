POZIVNI ZNAK "AMERIKA"
ICE deportira Ukrajince, neke šalju izravno u vojsku: "Sad primaju i one s najtežim invaliditetom"
U drugom mandatu predsjednika Donalda Trumpa, Sjedinjene Države su pooštrile mjere protiv svakog oblika imigracije i započele kampanju masovne deportacije. Dok Trumpova administracija kaže da je prvenstveno usmjerena na velike kriminalce koje naziva "najgorima od najgorih", mnogi od pritvorenih počinili su samo manje prekršaje ili nemaju kazneni dosje.
To je donijelo duboku neizvjesnost u živote stotina tisuća ljudi koji su sada u opasnosti od deportacije iz SAD-a. Ali, za ukrajinske muškarce u vojnoj dobi postoji dodatni rizik. Deportacija bi mogla dovesti izravno na prve crte bojišnice.
To se dogodilo Volodimiru Dudniku, kojeg su odmah po prelasku granice s Ukrajinom, a nakon deportacije iz SAD-a, pokupili ukrajinski vojnici te je poslan ravno u centar za obuku.
"Kad sam bio u avionu za Ukrajinu, znao sam što me čeka. Ali, nadao sam se da će me možda barem prvo pustiti kući. Sve se dogodilo i brže nego što sam mislio. Nikad nisam stigao kući, još nisam vidio roditelje", rekao je 28-godišnjak za CNN.
Dudnik je proveo 51 dan u vojnom kampu, a zatim nekoliko tjedana na obuci za operatera dronova. Sad se bori na frontu u istočnoj Ukrajini, gdje su mu suborci dali novi vojni pozivni znak: "Amerika".
Teška situacija u ukrajinskoj vojsci
Više od četiri godine rata ostavilo je ukrajinsku vojsku u teškoj situaciji s ozbiljnim nedostatkom ljudstva. Prema ukrajinskom zakonu, svi muškarci u dobi između 25 i 60 godina podliježu mobilizaciji. Prema Ministarstvu obrane, trenutno ih se zbog izbjegavanja regrutacije "traži" oko 2 milijuna, a oko 200 tisuća vojnika je odsutno bez službenog dopusta.
Mnogi od tih muškaraca ili su pobjegli iz zemlje ili se pokušavaju sakriti od regrutacijskih časnika, koji, piše CNN, provode nasumične provjere dokumenata i odvode sve bez valjanog izuzeća ravno na vojne poligone. Avion s vojno sposobni, muškarcima koji se deportiraju iz SAD-a lako je dostupan za regrutne časnike.
Dudnik, inače tattoo majstor, bio je jedan od 45 Ukrajinaca koje je 17. studenog iz SAD-a deportirala Služba za imigraciju i carine (ICE), zajedno s pet žena. Skupinu su američki dužnosnici prevezli u Poljsku i prevezli do ukrajinske granice, a zatim su ih predali poljskim dužnosnicima koji su ih otpratili preko granice. Jedna od osoba u letu rekla je da su bili vezani lisicama do prelaska granice.
Državna granična služba Ukrajine rekla je za CNN da je od 45 muškaraca njih 24 bilo "traženo" te su predani policajcima koji su ih zatim odveli u ured za vojni regrutaciju. U Ukrajini se status "traženog" odnosi na one koji nisu ažurirali svoje podatke ili su prekršili pravila mobilizacije.
"Muškarac koji je bio sa mnom u avionu imao je dvoje ili troje djece i on je deportiran. Drugi je bio 36-godišnjak koji je u Ameriku došao kao dijete prije 20 godina. Jedva govori ukrajinski. I on je deportiran", ispričao je Dudnik.
Njega su prošlog kolovoza ispred suda u Pittsburghu u Pennsylvaniji priveli službenici ICE-a, gdje je trebao prisustvovati saslušanju zbog navodne vožnje bez vozačke dozvole i osiguranja automobila. Priznao je da mu ovo nije prvi put da se našao u nevolji u SAD-u. Bio je optužen za prekršaje, uključujući vožnju pod utjecajem alkohola, napad i provalu, rekao je za CNN.
Sudski dokumenti pokazuju da je proglašen krivim ili se izjasnio krivim samo za prometne prekršaje i jednu točku optužnice za remećenje javnog reda i mira. Sve ostale optužbe su ili odbačene ili odbačene na sudu.
Tog vrućeg kolovoškog dana stvari su bile drugačije. "Izašli su iz automobila, već su imali moju fotografiju. Nisam čak ni vidio suca, jer sam odmah poslan u pritvor, iako sam imao službeni status", rekao je i dodao da je u SAD legalno ušao 2019. godine s vizom za razmjenu. Zatim je dobio studentsku vizu, koja je na kraju otkazana jer, kako je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti reklo CNN-u, Dudnik "nije pohađao školu".
Dudnik je zatražio azil i dobio je dozvolu za rad dok je njegov slučaj bio u tijeku.
Glasnogovornik DHS-a rekao je da je Dudnik bio "kriminalni ilegalni stranac iz Ukrajine" koji je ostao u SAD-u nakon što mu je viza otkazana. "Dobio je puni pravni postupak", dodao je. Dudnik je jedan od mnogih tražitelja azila iz više zemalja koje je Trumpova administracija deportirala.
"Provođenje zakona"
Ukrajinski par Darina i Zenja, rekli su da su legalno ušli u SAD 2022. u okviru programa Ujedinjenje za Ukrajinu (U4U). Taj program iz doba Joea Bidena omogućio je privatnim američkim građanima da sponzoriraju Ukrajince koji su pobjegli iz svoje zemlje zbog rata i željeli doći u SAD.
Dobili su dvije godine humanitarnog uvjetnog otpusta, što im je omogućilo da žive i rade u SAD-u. Nakon isteka prve dvije godine, mogli su podnijeti zahtjev za produljenje. Kad su takav zahtjev 2024. godine podnijeli, Darina ga je dobila gotovo odmah. Ali njezin suprug nije. Umjesto toga, njegov zahtjev je ostao "na čekanju" više od godinu dana - sve dok ga u studenom nije uhitilo ICE.
Julia Bikbova, američko-ukrajinska odvjetnica specijalizirana za imigracijsko i međunarodno pravo, rekla je da ovaj scenarij, u kojem neki članovi obitelji dobiju ponovni uvjetni otpust, dok drugi ne, nije jedinstven.
Darina je za CNN rekla da se par pokušava boriti protiv Zenjine deportacije tvrdeći da je legalno ušao u SAD i da mu je i dalje potrebna zaštita zemlje. Dodala je da je posebno zabrinuta da bi mogao biti poslan u borbu na frontu unatoč velikim problemima s kralježnicom.
"Trenutna situacija u Ukrajini je takva da regrutiraju muškarce čak i s najtežim invaliditetom", rekla je za CNN.
Anton Smovzh, koji je bio na istom deportacijskom letu kao i Dudnik, rekao je da su regrutni časnici primili sve, bez obzira na njihovu situaciju. "Na liječničkom pregledu uzeli su mi krv za tri minute i rekli da sam sposoban za službu", rekao je za CNN u Kijevu, gdje se trenutno drži po strani nakon što je pobjegao iz vojske.
Kad su njega deportirali, ispričao je, iz SAD-a su morali otići i njegova supruga i sin. "Moj sin je američki državljanin i de facto je i on deportiran, jer moja supruga ne može raditi s malim djetetom, pa su morali otići", rekao je za CNN.
I on je u SAD ušao u okviru programa U4U. ICE ga je pritvorio i deportirao nakon što je optužen za silovanje i seksualni napad - iako su sve optužbe protiv njega povučene neposredno prije deportacije, kako pokazuju sudski dokumenti.
Kratkoročno rješenje
Procjenjuje se da je 280.000 Ukrajinaca ušlo u SAD u okviru programa U4U prije nego što je obustavljen u siječnju 2025., uz sve ostale kategoričke programe humanitarnog uvjetnog otpusta, kada je Trump preuzeo dužnost.
Sustav humanitarnog uvjetnog otpusta omogućuje osobi kojoj inače ne bi bilo dopušteno ulazak u SAD da zatraži ulazak "na temelju hitnih humanitarnih razloga ili značajne javne koristi".
To može biti primanje liječenja koje spašava život ili posjet članu obitelji s teškom bolešću, svjedočenje na važnom suđenju ili bijeg od neposredne opasnosti. Odobravanje humanitarnog uvjetnog otpusta je diskrecijska odluka i njegovo primanje ne daje uvjetno puštenom nikakav legalni imigracijski status. Namijenjen je kao kratkoročno rješenje za akutnu krizu.
Službeno, program U4U nije ukinut pod Trumpovom administracijom. Umjesto toga, kao dio Trumpove imigracijske politike, Služba za državljanstvo i imigraciju SAD-a (USCIS), agencija DHS-a, objavila je da će prestati primati nove zahtjeve i rekla da će se pojedinačni zahtjevi za obnovu odobravati samo u slučaju "kontinuiranih hitnih humanitarnih razloga ili značajne javne koristi".
"Na papiru, zaštita za Ukrajince je još uvijek na snazi, ali trenutno ICE ima široke ovlasti privesti bilo koga", rekla je Bikbova, ukazujući na nedavne slučajeve u kojima su savezni službenici za provođenje zakona uhitili stalne stanovnike, pa čak i američke građane.
Trumpova administracija također je uvela novu naknadu od 1000 dolara koja se plaća nakon što se odobri ponovni uvjetni otpust, uz naknadu za prijavu od gotovo 600 dolara.
Glasnogovornik DHS-a svalio je odgovornost za deportacije Ukrajinaca na vrata prethodne vlade. "Bidenova administracija učinila je veliku medvjeđu uslugu stotinama tisuća Ukrajinaca koji bježe od ruske invazije iskorištavajući ovlasti za humanitarni uvjetni otpust na načine na koje to nikada nije bilo namijenjeno, pretvarajući uski, od slučaja do slučaja hitni alat u program masovnog prijema koji je ostavio ove ranjive ljude u nesigurnoj, privremenom limbu, bez puta do trajne sigurnosti", rekao je glasnogovornik.
"Rekli su da sam ilegalan"
Ruslan (26) rekao je za CNN da je zadržan tijekom prometne kontrole i da nije bio svjestan da je učinio išta loše. "Samo su se zaustavili iza mene i tražili moje dokumente. Dao sam im vozačku dozvolu, a oni su tražili putovnicu koju sam ostavio kod kuće. Rekli su da sam ilegalan, stavili su mi lisice i odveli me u zatvor. I to je bilo to. Nitko me ništa nije pitao", rekao je.
Preko svoje djevojke, Ruslan je brzo dostavio vlastima svoje dokumente – uvjetni otpust, koji je vrijedio još tri mjeseca, kao i radnu dozvolu. "Sve kako treba biti. Ali, to nije bilo dovoljno… Otkazali su mi uvjetni otpust i sve moje dokumente koji su mi dopuštali da ostanem u Americi", ispričao je, a glasnogovornik DHS-a rekao je za CNN da je Ruslan "ilegalni stranac iz Ukrajine" koji je ušao u SAD 2024. godine i dobio uvjetni otpust.
"Uvjetni otpust ili zahtjev u postupku ne daje pravni status", rekao je glasnogovornik. Prema zakonu, DHS ima pravo opozvati uvjetni otpust u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave – i to je učinio u Ruslanovom slučaju. Nije naveden razlog.
Ruslan je rekao da je odlučio da se ne bori protiv deportacije na savjet svog odvjetnika i, kada mu je dana mogućnost da dobrovoljno napusti SAD, on ju je iskoristio. Dobrovoljnim odlaskom uspio je izbjeći slanje u Ukrajinu, gdje bi bio pozvan u vojsku, rekao je.
"Nisam ljut na Amerikance"
Smovzha je ICE pritvorio u lipnju, a fotografija koja prikazuje taj trenutak – Smovzha u lisicama, okruženog maskiranim policajcima – objavljena je na službenom Instagram računu američke granične patrole. Netočno ga je opisala kao "traženog zbog silovanja, teškog nepristojnog napada i bezobzirnog ugrožavanja". Od ožujka, fotografija je još uvijek bila online. Smovzh nikad nije osuđen.
Rekao je za CNN da je odlučan vratiti se u SAD, iako njegova deportacija čini tu opciju izuzetno malo vjerojatnom. "Za mene je povratak u SAD stvar principa. Vjerujem da nisam učinio ništa što bi zaslužilo deportaciju", rekao je.
"Nisam ljut na Amerikance. Dok sam bio u pritvoru, bilo je Ukrajinaca koji su bili u zatvoru 10 do 20 godina. Razumijem zašto zemlja ne želi kriminalne imigrante. Ni ja to ne bih želio. Ali u mom slučaju, jednostavno sam imao peh", rekao je.
Dudnik je rekao da su mu obitelj i prijatelji, kada su saznali da ga deportiraju u Ukrajinu, predložili da pokuša pobjeći od vojske. Ali, to nije bila opcija koju bi razmatrao.
"Dok sam putovao ovamo, vidio sam toliko grobova vojnika. To me stvarno pogodilo. U tom trenutku sam si rekao da neću dezertirati i da ću se umjesto toga boriti", zaključio je.
