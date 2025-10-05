Oglas

Razoružanje

Trumpova prijetnja Hamasu: Suočit će se s potpunim uništenjem

author
Hina
|
05. lis. 2025. 16:33
Gaza
OMAR AL-QATTAA / AFP / OMAR AL-QATTAA / AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će se Hamas suočiti s "potpunim uništenjem" odbije li ta palestinska militantna skupina predati vlast i kontrolu nad Gazom dok on nastoji provesti svoj plan čiji je cilj okončati sukob u Gazi.

Oglas

Na novinarsko pitanje o tomu je li izraelski premijer Benjamin Netanyahu za prekid bombardiranja Gaze i podržava li širu viziju Sjedinjenih Država, Trump je u subotu za CNN u njegovo ime odgovorio potvrdno.

U intervjuu emitiranom u nedjelju Donald Trump je kazao i kako očekuje da uskoro sazna je li Hamas doista predan miru. 

Gotovo dvije godine nakon napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada, u nedjelju se u Kairu očekuju izraelski i Hamasovi pregovarači na neizravnim razgovorima o planu Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi i osiguravanje oslobađanja svih živih talaca i predaje posmrtnih ostataka ubijenih talaca.

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine. 

Teme
Donald Trump Genocid u Gazi Hamas izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ