Rubio: Rat u Gazi još nije završio

Državni tajnik SAD-a Marco Rubio rekao je u nedjelju da rat u Gazi "još nije" završio, opisujući oslobađanje talaca koje drži Hamas kao prvu fazu, dok se pojedinosti o tome što će se događati nakon toga tek trebaju razraditi.
Oglas
Rekao je da je Hamas "u osnovi" pristao na prijedlog predsjednika Donalda Trumpa i okvir za oslobađanje talaca, dok su u tijeku sastanci radi koordinacije logistike provedbe plana.
"Također su se, u načelu i općenito, složili da će razmotriti ideju što će se događati nakon toga", rekao je Marco Rubio. "Mnogo detalja će se morati razraditi tamo."
Rekao je da će SAD "vrlo brzo" znati je li Hamas ozbiljan ili ne tijekom trenutnih tehničkih razgovora o koordinaciji oslobađanja talaca.
"Prioritet broj jedan, onaj za koji mislimo da možemo nešto vrlo brzo postići, nadamo se, jest oslobađanje svih talaca u zamjenu za povratak Izraela" na žutu liniju, gdje je Izrael bio unutar Gaze sredinom kolovoza, rekao je Rubio.
Drugu fazu dugoročne budućnosti Gaze opisao je kao "još težu". "Što se događa nakon što se Izrael povuče na žutu liniju, a potencijalno i dalje od nje, kako se ova stvar razvija? Kako stvoriti ovo palestinsko tehnokratsko vodstvo koje nije Hamas?" rekao je Rubio. "Kako razoružati bilo kakve terorističke skupine koje će graditi tunele i izvoditi napade na Izrael? Kako ih natjerati da se demobiliziraju?"
"Sav taj rad, to će biti teško, ali to je ključno, jer bez toga nećete imati trajni mir", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas