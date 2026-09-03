Oglas

sastanak u narednim danima

Trumpovi izaslanici stižu u Moskvu i Kijev, Zelenski: "Ovo je vrlo važno"

author
Hina
|
03. ruj. 2026. 22:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Volodimir Zelenski
ADAM GRAY / Getty Images via AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da se nada posjetu izaslanika Donalda Trumpa Kijevu u "narednim danima" u sklopu američkih napora za okončanje rata.

Oglas

"Čekamo dolazak izaslanika američkog predsjednika u Kijev. Dobili smo njihovu potvrdu: održat će sastanke u Moskvi i Kijevu. Očekujemo sastanak u narednim danima", rekao je Zelenski u svom dnevnom obraćanju.

Zelenski je rekao da su određeni "preliminarni datumi" za sastanak, ne otkrivajući ih. "Ovo je vrlo važno. Važno je da Amerika ostane aktivna" u ovom diplomatskom naporu, dodao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik krajem srpnja je telefonski razgovarao s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom kako bi "oživio diplomaciju".

Ovo će biti prvi posjet Witkoffa i Kushnera Kijevu od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Witkoff i Kushner već su nekoliko puta bili u Moskvi. 

Međutim, napori da se zaustavi rat izazvan ruskom invazijom 2022. još nisu doveli do diplomatskog pomaka. Rat u Ukrajini pao je Washingtonu u drugi plan nakon izbijanja rata na Bliskom istoku u veljači.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ