Turska policija izvela masovnu raciju diljem države: "Nismo dali priliku onima koji nas terorizmom žele baciti na koljena"

Sjedinjene Američke Države su rekle da su prošlog tjedna izvele napad na militante IS-a na sjeverozapadu Nigerije. Također, čini se da je napad na plaži Bondi u Sydneyju na Hanuku bio nadahnut IS-om, rekla je australska policija. Američka vojska je 19. prosinca izvela napade na desetke ciljeva skupine u Siriji iz odmazde zbog napada na američke državljane.