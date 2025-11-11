Turski tužitelj traži 2000 godina zatvora za Erdoganovog najvećeg političkog rivala

Tijekom proteklih devet godina, od neuspjelog puča 2016., 390.354 ljudi je bilo privedeno za razna djela povezana s terorizmom od kojih je 113.837 uhapšeno i nalaze se u zatvorima, objavila je 14. srpnja, na godišnjicu puča, agencija Anadolija pozivajući se na podatke protuterorističkog odjela policije.