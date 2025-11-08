Turska izdala nalog za uhićenje Netanyahua zbog genocida u Gazi

U priopćenju turskog tužiteljstva navodi se da izraelske akcije u Gazi od listopada 2023. uključuju sustavne napade na civile, bolnice i ključnu infrastrukturu. Kao dokaze su navedeni napad na bolnicu al-Ahli Baptist, uništenje Tursko-palestinske bolnice prijateljstva te ubojstvo šestogodišnje Hind Rajab, koju su izraelske snage pogodile dok je bila zarobljena u automobilu sa svojom obitelji.