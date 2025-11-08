Oglas

ukupno 37 osumnjičenih

Turska izdala nalog za uhićenje Netanyahua zbog genocida u Gazi

author
N1 Info
|
08. stu. 2025. 19:54
Benjamin Netanyahu
NATHAN HOWARD / AFP

Turska je izdala nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i visokih dužnosnika njegove vlade zbog genocida nad stanovništvom Gaze.

Ured glavnog tužitelja u Istanbulu u petak je objavio naloge za uhićenje 37 visokih izraelskih dužnosnika, među kojima su ministar obrane Israel Katz, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir i načelnik Glavnog stožera izraelske vojske general-pukovnik Eyal Zamir.

Dužnosnici su optuženi za počinjenje genocida i zločina protiv čovječnosti u Gazi, kao i za naređivanje napada na brod Global Sumud Flotilla, koji je nosio humanitarnu pomoć u blokiranu enklavu.

Izrael je osudio ovaj potez. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio je da Izrael “s prezirom odbacuje” optužbe, nazvavši ih “posljednjim PR trikom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana”.

U priopćenju turskog tužiteljstva navodi se da izraelske akcije u Gazi od listopada 2023. uključuju sustavne napade na civile, bolnice i ključnu infrastrukturu. Kao dokaze su navedeni napad na bolnicu al-Ahli Baptist, uništenje Tursko-palestinske bolnice prijateljstva te ubojstvo šestogodišnje Hind Rajab, koju su izraelske snage pogodile dok je bila zarobljena u automobilu sa svojom obitelji.

Istraga također obuhvaća izraelsko presretanje broda Global Sumud Flotilla u međunarodnim vodama. Aktivisti koji su bili na brodu dali su svjedočanstva i forenzičke dokaze koji su pridonijeli slučaju.

Tužiteljstvo je poručilo da se postupak nastavlja “precizno i u svim aspektima”.

Turska se prošle godine pridružila tužbi Južnoafričke Republike protiv Izraela za genocid pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ).

Bivši izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman napisao je na X-u da “nalozi za uhićenje visokih izraelskih dužnosnika jasno objašnjavaju zašto Turska ne bi smjela biti prisutna u Pojasu Gaze – ni izravno ni neizravno”.

Turska traži ulogu u međunarodnim snagama za stabilizaciju koje bi djelovale u Gazi nakon rata, prema planu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, izraelski čelnici više su puta izrazili protivljenje bilo kakvom turskom sudjelovanju u tim snagama.

Teme
Netanyahu benjamin netanyahu genocid u gazi izrael turska

