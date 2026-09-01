Aurora 26
Europska zemlja se priprema za najgori scenarij: Vojna vježba uključivala i masovne vojne pokope
Švedska je u sklopu velike vojne vježbe prvi put nakon više od 70 godina uvježbavala cijeli proces zbrinjavanja i pokopa poginulih vojnika. Vježba je dio velikog zaokreta zemlje prema konceptu "totalne obrane" nakon ulaska u NATO.
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Švedske oružane snage provele su neobičnu, ali ozbiljnu vježbu u kojoj su uvježbavale postupanje s velikim brojem poginulih vojnika – od pronalaska i identifikacije tijela do obavještavanja obitelji, saveznika i Međunarodnog odbora Crvenog križa te konačnog pokopa uz vojne počasti.
Vježba je održana u sklopu Aurora 26, najveće švedske nacionalne vojne vježbe još od 1990-ih. U njoj je sudjelovalo oko 18.000 vojnika iz 13 država, a dio posvećen zbrinjavanju poginulih uključivao je više od 500 lutki koje su predstavljale stradale vojnike, piše Euronews.
U cijelom procesu sudjelovalo je više od 300 pripadnika vojske, uz predstavnike Švedske crkve, porezne uprave i institucije zadužene za novačenje.
Jedan od zapovjednika rekao je istraživačima da je ponosan što je sudjelovao u vježbi jer se takav scenarij u Švedskoj posljednji put uvježbavao, prema njegovim riječima, još 1952. godine.
Vojni kapelan opisao je snažan psihološki učinak prizora. Nakon što je vidio desetke vreća za tijela poredane jednu uz drugu, ratne žrtve više nisu izgledale kao apstraktna mogućnost.
Priprema za najgori scenarij
Švedska već desetljećima ima planove za slučaj velikog broja poginulih. Švedska crkva, koja ima službenu ulogu u organizaciji pokopa, planira kapacitete za čak pet posto stanovništva, odnosno približno 500.000 ljudi.
To nije procjena očekivanog broja žrtava niti je izravno povezana s vježbom Aurora 26, već je riječ o naslijeđu hladnoratovskog sustava civilne obrane koji obuhvaća moguće vojne i civilne žrtve.
Švedske vlasti pritom naglašavaju da takvo planiranje ne znači da očekuju toliki broj poginulih, već da se za krizne situacije jednostavno mora unaprijed napraviti procjena potrebnih kapaciteta.
Veliki zaokret za Švedsku
Vježba je dio šire promjene švedske sigurnosne politike. Zemlja je desetljećima njegovala vojnu neutralnost, a posljednji put je svoje oružane snage u ratnom sukobu koristila još 1814. godine.
Nakon ruske invazije na Ukrajinu i ulaska u NATO 2024. godine, Švedska sve intenzivnije priprema stanovništvo, institucije i vojsku za moguće krizne i ratne scenarije.
Tijekom Aurore 26 NATO-ovi vojnici uvježbavali su i obranu od dronova uz pomoć ukrajinskih stručnjaka, dok su snage SAD-a, Francuske, Nizozemske, Poljske i drugih saveznika djelovale na jugu Švedske, Gotlandu i Baltičkom moru.
Slične pripreme posljednjih godina provode i druge zemlje sjeverne i istočne Europe. Švedska tako pokazuje koliko se sigurnosna slika Europe promijenila – od zemlje koja desetljećima nije očekivala rat do članice NATO-a koja aktivno uvježbava i najteže moguće scenarije.
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