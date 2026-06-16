U Poljskoj ubijen ruski umjetnik poznat po karikaturama Putina

Televizijski kanal wPolsce24 izvijestio je da je napadač umjetnika više puta pogodio iz neposredne blizine. Hitna pomoć koja je stigla na mjesto događaja nije mu uspjela spasiti život. Nakon ubojstva policija je blokirala ceste i izlaze iz grada te pojačala osiguranje škola i vrtića koje su možda pohađala djeca žrtve.