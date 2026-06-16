iz vatrenog oružja
U Poljskoj ubijen ruski umjetnik poznat po karikaturama Putina
Ruski umjetnik ubijen je iz vatrenog oružja u poljskom gradu Biała Podlaska, izvijestili su lokalni mediji Podlaski.info i wPolsce24. Žrtva je identificirana kao Semjon Skrepetski. Među prvima je o ubojstvu izvijestio i bjeloruski oporbeni Telegram kanal DzikMedia.
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Policija nije službeno objavila identitet žrtve, navodeći tek da je riječ o 44-godišnjem ruskom državljaninu koji je upucan na parkiralištu ispred stambene zgrade.
Televizijski kanal wPolsce24 izvijestio je da je napadač umjetnika više puta pogodio iz neposredne blizine. Hitna pomoć koja je stigla na mjesto događaja nije mu uspjela spasiti život. Nakon ubojstva policija je blokirala ceste i izlaze iz grada te pojačala osiguranje škola i vrtića koje su možda pohađala djeca žrtve.
Prema navodima tog medija, najvjerojatnije su bila dvojica počinitelja. Jedan je uhićen u blizini bjeloruskog konzulata u Białoj Podlaski. Neslužbene informacije navode da je riječ o bjeloruskom državljaninu.
DzikMedia tvrdi da je bjeloruski taksist dovezao ubojice na mjesto zločina, no kada su na njega uperili pištolj, uspaničio se i pokušao pobjeći prema bjeloruskom konzulatu, piše Meduza.
Nije jasno odnose li se ta dva izvješća na istu osobu. Policija je priopćila da još uvijek traga za drugim osumnjičenikom.
Semjon Skrepetski (rođen kao Robert Kuzovkov), podrijetlom iz ruske regije Altaj, bio je poznat po karikaturama političara. Crtao je satirične portrete ruskog predsjednika Vladimira Putina, bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, čečenskog čelnika Ramzana Kadirova te pokojnog ruskog oporbenog vođe Alekseja Navaljnog.
Prema navodima portala iStories, Skrepetski je kritizirao i ukrajinske vlasti te se nalazio u ukrajinskoj bazi Myrotvorec, u kojoj su evidentirane osobe optužene za djelovanje protiv nacionalne sigurnosti Ukrajine.
Tri dana prije nego što je ubijen, na Dan Rusije, Skrepetski je otputovao u Berlin gdje je održao samostalni prosvjed s karikaturom Josifa Staljina i Vladimira Putina izrađenom u stilu pravoslavne ikone.
U Poljskoj je živio od 2021. godine.
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