U ruskim napadima ubijeno 22 ljudi uoči ukrajinskog prekida vatre

U ruskim napadima na Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje.

Rusija je najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kada se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Ukrajina je, kao odgovor, najavila neograničeno primirje koje bi počelo noćas u ponoć, pozivajući Rusiju da napravi isto.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija "ne može zaustaviti napade na jedan dan zbog svoje vojne parade".

U napadu na grad Zaporižja ubijeno je najmanje 12, a ozlijeđeno 16 ljudi, objavile su hitne službe i regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu.

Stambene zgrade, autoservis i autopraonica su oštećeni u napadu, rekao je Fedorov. Napad je također izazvao požare u trgovini i neidentificiranom poduzeću.

Fotografije koje je podijelio prikazuju teško oštećenu zgradu u plamenu i dimu. Vidi se kako gore automobili dok hitne službe pomažu krvavim ljudima da napuste mjesto događaja.

Tri zračne bombe bačene na istočni grad Kramatorsk ubile su još pet osoba, napisao je Zelenskij na Telegramu. Petero ljudi je ozlijeđeno, dodao je, upozoravajući da bi broj poginulih mogao porasti.

U ruskom noćnom napadu na postrojenja za proizvodnju plina u Poltavskoj regiji ubijeno je još pet osoba, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Istodobno, u Rusiji je u napadu ukrajinskog drona na regiju Čuvašiju poginulo dvoje ljudi, izvijestila je ruska državna novinska agencija.