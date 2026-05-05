Zelenski natuknuo Putinu ono čega se ruski vođa najviše boji

Zelenski je na summitu u Erevanu pozvao čelnike da nastave vršiti pritisak na Rusiju kako bi se odlučila za diplomaciju umjesto daljnjeg ratovanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna ponudio jednodnevno primirje s Ukrajinom 9. svibnja, koje bi se poklopilo s proslavama u Moskvi. Nakon što je Kijev odbio prijedlog, inzistirajući na duljem prekidu vatre, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je odluka na Putinu.