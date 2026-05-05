Zelenski natuknuo Putinu ono čega se ruski vođa najviše boji

Kremlj pooštrava sigurnosne mjere uoči godišnje proslave 9. svibnja, koja tradicionalno služi za demonstraciju ruske vojne moći, a ovogodišnja parada povodom Dana pobjede u Rusiji mogla bi imati nepoželjne goste: ukrajinske dronove.
Izdanje iz 2026. godine, kojim se obilježava poraz nacističke Njemačke od strane Sovjetskog Saveza, već se činilo manje impresivnim nego inače, piše Politico. Prošlog mjeseca Kremlj je najavio da po prvi put u dva desetljeća na paradi neće biti tenkova ni raketa, iako je riječ o događaju koji obično služi za isticanje vojne snage Moskve.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je dao naslutiti da bi Kijev mogao poslati dronove prema ruskoj prijestolnici.
„Rusija je najavila paradu 9. svibnja u Moskvi bez vojne opreme“, rekao je čelnicima okupljenima na summitu Europske političke zajednice u Erevanu, Armenija. „Ne mogu si priuštiti vojnu opremu — i boje se da bi dronovi mogli zujati iznad Crvenog trga.“
„To je znakovito“, dodao je Zelenski. „Pokazuje da sada nisu snažni.“
Široko se vjeruje da je odluka Kremlja da iz parade izostavi vojnu opremu posljedica obrambene ranjivosti zemlje četiri godine nakon početka invazije na Ukrajinu.
Kijev redovito koristi dronove za nanošenje štete ključnim ciljevima duboko unutar Rusije, a već prošlog tjedna pogodio je naftnu infrastrukturu u crnomorskoj luci Tuapse po treći put u mjesec dana. U ponedjeljak je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio da je ukrajinski dron pogodio elitnu stambenu zgradu svega šest kilometara od Kremlja; nije bilo žrtava.
Zelenski je na summitu u Erevanu pozvao čelnike da nastave vršiti pritisak na Rusiju kako bi se odlučila za diplomaciju umjesto daljnjeg ratovanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna ponudio jednodnevno primirje s Ukrajinom 9. svibnja, koje bi se poklopilo s proslavama u Moskvi. Nakon što je Kijev odbio prijedlog, inzistirajući na duljem prekidu vatre, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je odluka na Putinu.
Uoči ovotjedne parade, Kremlj jača obranu Moskve, dovodeći dodatne sustave protuzračne obrane izvan glavnog grada. Uvode se i nova ograničenja za satelitski internet i mobilne veze, a Novaja Gazeta izvještava da će čak i SMS usluge biti blokirane između 5. i 9. svibnja.
